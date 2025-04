Lucas ya piensa en la remontada: «Si hay un equipo que puede somos nosotros»

Lucas Vázquez dio la cara tras la durísima derrota del Real Madrid en Londres. El conjunuto blanco cayó goleado por 3-0 contra el Arsenal, en una noche negra en el Emirates, en la que Rice castigó doblemente con sendas faltas y Merino puso la puntilla. «No hemos estado bien. Ellos han hecho un gran partido, nos han sabido presionar y no hemos encontrado nuestro juego», comenzó diciendo Lucas tras la derrota de los madridistas.

«Hemos tenido jugadas aisladas, pero no hemos sido capaces de hacer posesiones largas, meterles en su campo y eso hace que la diferencia sea así», continuó diciendo Lucas tras la derrota en el Emirates. El tercer capitán de la plantilla madridista destacó que en la segunda parte no supieron «dar un paso al frente»: «Nos ha faltado tener un poco más de posesión y no hemos podido hacer un buen partido».

Pero el futbolista ya piensa en la remontada que deberán afrontar el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, si quieren estar en las semifinales de la Champions una vez más. «Sí, está complicado, por su puesto, pero si hay un equipo en el mundo que puede darle la vuelta, somos nosotros», ha señalado Lucas, pensando claramente ya en el partido de la próxima semana.

«El miércoles va a ser un partido muy diferente a este. No acostumbramos a encadenar dos derrotas seguidas. Se merece esta confianza y vamos a darle todo para poder darle la vuelta», finalizó el lateral gallego, alegando al espíritu del Santiago Bernabéu de cara al partido de vuelta en el que deberán ganar al Arsenal por tres goles de diferencia para poder remontar la eliminatoria.

Lucas llevaba varios partidos consecutivos siendo titular en el Real Madrid, pero para este encuentro ante el Arsenal, Ancelotti había decidido colocar en el lateral derecho a Fede Valverde. Esto fue lo que ya hizo el técnico italiano en los otros partidos importantes en esta Champions como fueron los duelos contra el Manchester City y el Atlético de Madrid. Salió desde el banquillo, en el lugar de Modric, tras el segundo gol de Declan Rice.