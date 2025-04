Por qué no juega Lucas Vázquez con el Real Madrid el partido ante el Arsenal en Champions League

Lucas Vázquez no juega en el lateral derecho del Real Madrid para el partido ante el Arsenal de Champions League. El jugador gallego, uno de los capitanes del equipo blanco, no está en el once titular del Real Madrid para este encuentro de ida de cuartos de Copa de Europa en Londres. El motivo es deportivo: Carlo Ancelotti ha decidido no colocarle en el once inicial del Real Madrid.

Lucas llevaba varios partidos consecutivos siendo titular en el Real Madrid, pero para este encuentro ante el Arsenal, Ancelotti ha decidido colocar en el lateral derecho a Fede Valverde. Esto fue lo que ya hizo el técnico italiano en los otros partidos importantes en esta Champions como fueron los duelos contra el Manchester City y el Atlético de Madrid.

La ausencia de Lucas Vázquez en el Arsenal-Real Madrid de ida de cuartos de Champions League en Londres se debe a decisión deportiva de Carlo Ancelotti. El jugador del Real Madrid no tiene molestias físicas y estará en el banquillo a la espera de si en un momento del encuentro sale al terreno de juego. La última vez que no jugó un encuentro Lucas Vázquez fue ante el Manchester City, la vuelta de los playoffs de Champions, en los que se quedó todo el encuentro en el banquillo.

Lucas Vázquez acumula 30 titularidades esta temporada, un dato que a principio de curso hubiera sido impensable para todos, incluido él. El gallego es un perfecto jugador número 12 y además tenía por delante al mejor lateral derecho del mundo. Pero Dani Carvajal se lesionó de gravedad y llegó el turno para el canterano madridista, que es habitual que cumpla, pero que a veces sale señalado como este sábado.

Arsenal – Real Madrid en Champions

Este Arsenal – Real Madrid corresponde a la ida de los cuartos de final de la Champions League, por lo que ocurra en el Emirates Stadium no será determinante. El miércoles de la próxima semana los ingleses visitarán el Santiago Bernabéu y ese día se decidirá todo en esta eliminatoria con el cuadro merengue teniendo el factor campo a su favor

La alineación del Real Madrid para este encuentro ante el Arsenal es el siguiente: Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Alaba; Modric, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.