Lección de civismo de la afición del Real Madrid con los seguidores del Barça en el Bernabéu

La afición del Real Madrid volvió a demostrar su civismo y su señorío en la previa del Clásico de Liga con los seguidores del Barcelona. Una lección en todos los sentidos. Los hinchas culés pudieron caminar con sus camisetas y sus bufandas sin ningún problema por los aledaños del Santiago Bernabéu en la previa del gran partido. La rivalidad se queda dentro del campo.

En OKDIARIO hemos podido charlar con varios aficionados del Barcelona que acudieron con sus camisetas y/o bufandas de su equipo al Santiago Bernabéu para presenciar el primer Clásico de la temporada contra el Real Madrid.

No tuvieron ningún problema. Los seguidores culés pudieron pasear por el entorno que rodea al Santiago Bernabéu sin ningún incidente. «No he tenido ningún problema. He podido pasear con mi camiseta y nadie me ha dicho nada. La afición del Madrid respira civismo», nos decían varios seguidores culés.

Alineación del Barcelona

La alineación del Barcelona para el primer Clásico de la temporada contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu es la misma que contra el Bayern. Hansi Flick ya ha recuperado a la mayoría de jugadores en esa parcela. Casadó y Fermín López, claves frente al Bayern de Múnich, son titulares contra los blancos. El once será el mismo que goleó a los alemanes en la Champions League.

El Barcelona llega al Santiago Bernabéu en un momento de forma espléndido. El conjunto culé es líder de la Liga con tres puntos más que el Real Madrid tras ganar nueve de los diez primeros encuentros del campeonato español. Además, el cuadro de Hansi Flick afrontar el primer Clásico de la temporada después de golear al Bayern en la Champions League. 4-1 con hat-trick de Raphinha.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con una nueva titularidad de Iñaki Peña. No hay dudas para Flick. El canterano le está respondiendo de maravilla y no tiene motivos para cambiar de portero. El examen del Santiago Bernabéu será un buen termómetro para él. El guardameta polaco seguirá esperando en el banquillo.

Hansi Flick vuelve a apostar contra el Real Madrid por sus cuatro defensas titulares en los anteriores partidos. Koundé ser lateral derecho y Balde jugará en el lateral zurdo. La pareja de centrales en el Santiago Bernabéu será la formada por Cubarsí e Íñigo Martínez.

Fermín López y Casadó son titulares tras su gran partido frente al Bayern en Montjuic. Ambos serán titulares contra el Real Madrid. Pero el técnico alemán también tiene en la recámara a jugadores como De Jong, Olmo y Gavi para jugar en esas posiciones. Junto a Fermín y Casadó el titular será Pedri.

En la delantera del Barcelona jugará el tridente de lujo de Hansi Flick contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Raphinha, tras sus tres goles al Bayern en Champions, llega pletórico al Clásico, y jugará en una de las bandas. En la otra banda será titular Lamine Yamal. Y en la punta de ataque saldrá de inicio Robert Lewandowski, pichichi de la Liga con 12 dianas hasta el momento.