Laporta pierde los papeles con el Real Madrid y el caso Negreira: «Giran la historia y la manipulan»

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, se despachó a gusto contra el Real Madrid analizando el caso Negreira, por el que volvió a ser preguntado en una larga entrevista facilitada por el club azulgrana este martes en sus canales oficiales. En ella, intentó excusar nuevamente todos los pagos que efectuó el Barça durante años al vicepresidente de los árbitros, pero lo hizo atacando incomprensiblemente a su equipo rival y más odiado.

Laporta volvió a hacer alusión a ese concepto de «campaña» de desprestigio contra el Barcelona y acusó al Real Madrid realizar una «jugada muy sucia» al «alargar el sumario seis meses». Pero su último ataque no quedó ahí, pues dijo que los blancos «giran la historia y la manipulan» cuando lo único demostrado es que en España hay un club que ha pagado alrededor de siete millones de euros al entonces vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira.

El catalán comenzó aclarando que está «contento» porque ya no está «imputado», como comunicó la Audiencia de Barcelona el viernes de la pasada semana. «¿Por qué lo hicieron? Por miedo a que volvamos a otra etapa victoriosa, que ya lleve al Barça a ello. Sabían que Negreira no era un funcionario. Tengo la sensación de que creen que contra el Barça vale todo», continuó, antes de volver a su famosa campaña.

«Hay una campaña para destruir nuestra reputación. Nos han condenado antes de juzgarnos. Se está demostrando que era un asesoramiento, que no hemos sobornado a nadie. Una de las razones de todas las decisiones arbitrales en contra es esta campaña contra la reputación del club. Los socios no han caído en esta trampa. Se ve el grado de comunicación y de escándalo que quería representar y ahora es difícil ver las noticias de que nos han exonerado», añadió en la entrevista.

Laporta y su ataque al Real Madrid

Y en ese momento Laporta pasó al ataque contra el Real Madrid: «Que el Madrid compareciera y alargara el sumario seis meses es una jugada muy sucia. No vale todo por ganar, pero han jugado esta carta, que no sé por qué la juegan, porque todas las decisiones arbitrales controvertidas caen de su lado. Son un club favorecido por los arbitrajes. Y no solo es esta comparecencia, sino todo lo que lanzan desde su televisión. Giran la historia. Viven en una realidad que no existe, porque si hay un club favorecido por los árbitros es el Real Madrid, no el Barça».

De manera incomprensible, otra vez, Laporta clamó contra el colectivo arbitral por favorecer al Real Madrid antiguamente. Sí, el mismo al que pagó durante su primer mandato en la presidencia del Barcelona. «Afortunadamente, los juzgados nos están dando la razón y como nunca hemos comprado árbitros, saldremos inocentes. Ha sido una campaña para perjudicarnos en las decisiones arbitrales», insistió.

Por último, Laporta trasladó su campaña a Europa y recordó varios episodios por los que hicieron mucho ruido esta temporada: «La campaña para perjudicar al Barça con el caso Negreira ha hecho su trabajo. Ha habido más errores de lo habitual. Solo quiero recordar el gol en el Santiago Bernabéu que el Comité aún no nos ha facilitado todas las imágenes. Curiosamente, la única cámara que no funcionaba es la que podía determinar si era gol. Luego ha faltado suerte, cuando ya acariciábamos las semifinales de la Champions League llegó la expulsión de Ronald Araujo, aunque creo que aquello no fue determinante. No supimos competir 10 contra 11 cuando nos tenían que hacer tres goles».