Kubo desvela su último encuentro con Mbappé: «Habla mejor español…»

Take Kubo ha hablado este miércoles ante los medios de comunicación tras renovar hasta 2029 su contrato con la Real Sociedad y el futbolista japonés incluso ha hablado sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid adelantado el pasado viernes por Eduardo Inda en OKDIARIO. El talentoso centrocampista ha dado detalles sobre el último encuentro entre ambos, la pasada semana en el duelo de Champions en el Parque de los Príncipes.

Take Kubo y Kylian Mbappé tuvieron un bonito duelo el pasado miércoles en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League en el que el PSG venció a los donostiarras gracias a una gran actuación de la estrella francesa. Incluso el jugador nipón llegó a reconocer su error en el primer tanto del futbolista de Bondy.

Kubo también habló sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid adelantado el pasado viernes por Eduardo Inda. El director de OKDIARIO desveló en exclusiva que la estrella gala firmó la pasada semana un contrato que le unirá al club blanco cinco temporadas con un salario de 15 millones neto y una prima de fichaje de algo más de 100 kilos.

Kubo y el fichaje de Mbappé

«Cuando hablé con él me di cuenta de que habla muy bien español, que ha mejorado, se estará preparando, creo yo», afirmó Take Kubo tras ser cuestionado sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid en la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles ante los medios de comunicación.

Take Kubo también habló sobre la reciente renovación de contrato hasta el próximo 2029. La Real Sociedad ha querido espantar los fantasmas de varios grandes de Europa con un nuevo contrato que aumenta sus emolumentos de forma considerable.

«Cuando hay una renovación significa que ambas partes están contentas y en mío caso es igual. Yo estoy muy contento aquí y de momento creo que el club también lo está conmigo», dijo. El jugador nipón también dejó claro sobre su nuevo vínculo con la Real Sociedad que: «Un contrato es confidencial, lo que te puedo comentar es que las dos partes estamos contentas.. Yo estoy contento y mi familia está muy contenta».

«Es verdad que la gente me quiere mucho, aquí sobre todo, no sé porqué, igual porque soy buena persona. Eso tendrás que preguntárselo a ellos», afirmó sobre su reconocimiento por parte de la afición de la Real Sociedad. «Esperar no, pero yo siempre quería que este camino fuese el correcto y estoy más que contento, porque está yendo mucho mejor de lo que esperaba», dijo.