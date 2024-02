Oficial: Kubo renueva con la Real Sociedad hasta 2029

La Real Sociedad anunció este lunes la renovación de Takefusa Kubo hasta 2029. El jugador japonés seguirá ligado al conjunto txuri urdin en principio por cinco años más tras haberse convertido en un pilar para su entrenador, Imanol Alguacil. El nipón, que llegó a la disciplina vasca la pasada temporada, ha disputado este curso 27 partidos, en los que ha anotado seis goles y repartido tres asistencias.

Kubo, acompañado por el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha firmado su nuevo contrato «cumpliendo así el deseo de ambos de seguir creciendo de la mano», expresa el comunicado del equipo vasco. «Pues muy contento de poder renovar con este gran club, estoy muy feliz. Son muchas cosas… el buen rollo con mis compañeros, con la dirección deportiva y con todos», dijo el japonés un vídeo de las redes sociales del club de San Sebastián.

Sin embargo, no hace mucho desde que Aperribay se pronunció sobre un posible regreso de Kubo al Madrid. El pasado mes de octubre, habló desde Zubieta y dejó claro que el nipón es «100%» del conjunto donostiarra, pero que el club blanco mantiene el 50% de plusvalía en caso de una venta el próximo verano.

El Real Madrid se reservó la mitad de sus derechos a partir de 4 millones de euros, además de un derecho de tanteo en caso de que la Real Sociedad decidiera traspasar a Kubo. Dicho de otro modo, si el club donostiarra vendiera al nipón por 40 millones, el Real Madrid recibiría 18 kilos, que ascenderían a 23 en el caso de que lo traspasara por los 60 millones de una cláusula que podría variar con esta renovación.

Kubo seguirá en la Real

«La voluntad primera va a ser la de Take. Cuanto mejor sea la Real, cuanto más trascendencia tenga la Real a nivel internacional, más factible va a ser que los grandes jugadores sigan en la Real. Take está muy contento en la Real y la Real está muy contenta con Take, esperamos que su presencia en la Real se para mucho tiempo. Y, si Take no está, intentaremos buscar otro Take para la Real y para el fútbol español», dijo Aperribay hace unos meses.

«Va a depender de que Take logre los objetivos individuales y colectivos. Ojalá que Take se quede muchísimos años en el club, así lo deseo y así lo espero», añadió. «El Real Madrid es un gran club y el peligro siempre existe, porque hay clubes en los que los jugadores quieren jugar. Vamos a ver si convertimos a la Real en un gran club y los grandes jugadores se quieren quedar aquí», concluyó Aperribay sobre Kubo.