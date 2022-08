Kroos responde a Hoeness: «Esperaba más competencia por su parte»

Toni Kroos responde duramente al presidente de honor del Bayern de Munich, Uli Hoeness, después de unas declaraciones pasadas en las que el mandatario criticó el juego del futbolista del Real Madrid, hasta el punto de asegurar que estaba «anticuado». Meses después Kroos, preguntado por estas palabras, no duda en contestar.

Durante la Eurocopa 2021, Hoeness cargó contra Kroos tras la eliminación temprana de Alemania y octavos de final, ante una Inglaterra que se quedaría a una tanda de penaltis de levantar el título. Entonces, el presidente de honor del Bayern criticó el «juego demasiado horizontal» y «totalmente anticuado» de Toni, centrocampista titular del Real Madrid y campeón de cuatro Champions League con la elástica madridista, además de otra con el propio conjunto bávaro.

“Definitivamente no me motivó”, respondía Kroos, a colación de la pregunta en la gala de Bild Sport. “Tal vez sí me molestó algo al principio, simplemente porque esperaba un poco más de competencia por su parte. También teniendo en cuenta los simples hechos”, confirmaba a los medios un futbolista ya retirado de la selección alemana, sin vuelta atrás. “La decisión que tomé en aquel momento se mantiene en pie”.