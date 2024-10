Kroos reaparece en el Bernabéu con toda la afición soñando con que regrese a la disciplina del Real Madrid

Y cuando todo el mundo sigue anhelando y echando de menos a Toni Kroos en el Real Madrid, el alemán regresó al estadio Santiago Bernabéu en el día en el que los blancos se midieron al Villarreal. Eso sí, no lo hizo para vestir de corto, como muchos desearían, y sí para presencia el duelo desde uno de los palcos privados.

Kroos llegó a la que ha sido su casa durante una década en su coche privado y en medio de una gran expectación. Y es que, el alemán es una leyenda del club blanco, con el que ganó cinco Champions entre 2016 y 2024. Ahora, con el equipo demostrando que se echa de menos, son muchos los que estarían encantados de volverle a ver de corto, pero el germano colgó las botas para siempre al término de la Eurocopa.

«Mi marcha es inamovible, hay que aceptarlo y no tiene sentido decir: ¡Se ha ido! ¿Qué sentido tiene? No le hace ningún bien a nadie decir: ‘No está’», aseguró recientemente el alemán en el pódcast que tiene con su hermano Félix.

«El Real Madrid se adaptó cuando se fueron Cristiano, Ramos… siempre se adaptó y siguió ganando. Hemos ganado dos veces la Champions sin, por ejemplo, los dos mencionados, aunque fueron muy importantes y son leyendas absolutas. Lo mismo va a pasar ahora», aseguró Toni Kroos.

El futbolista además puso en valor a sus ex compañeros: «Todos los jugadores del Real Madrid son muy buenos a su modo. Solo tienen que encontrar una manera de jugar para ganar y lo harán. No cambia si faltan jugadores individuales. Espero que suceda lo antes posible, para que no todo el mundo tenga que oír siempre: ‘Kroos no está’».