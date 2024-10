Alineación del Real Madrid contra el Villarreal: Mbappé es la duda

La alineación del Real Madrid para el enfrentamiento entre los blancos y el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu tendrá como gran novedad el regreso de Modric al centro del campo. El croata partirá de titular y tendrá el objetivo de mejorar el juego de un equipo que no termina de encontrar su fútbol.

En la alineación del Real Madrid también destacará que Lunin será el portero de los blancos. Courtois sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el derbi y que, si no hay contratiempos, le permitirá regresar a la titularidad contra el Celta tras el parón de selecciones.

En defensa, Ancelotti no hará cambios. Dani Carvajal seguirá siendo un fijo en el lateral derecho, mientras que Mendy, sustituido en el descanso contra el Lille por decisión técnica, formará en el costado zurdo. La pareja de centrales, tras no haber lesión de Militao, será la formada por el brasileño y Rüdiger.

En el centro del campo es donde se esperan las mayores novedades. Tchouaméni seguirá en el corte y con la confirmación de que es un intocable para Ancelotti. Por delante, formará Camavinga y Valverde, mientras que en la punta del diamante jugará Bellingham.

Arriba, para llevar el peligro a la portería del conjunto amarillo, es donde hay más dudas. Ancelotti ha dejado claro que Mbappé, a pesar de haber jugado unos minutos contra el Lille, todavía no ha terminado de superar su problema muscular, por lo que apunta a empezar en el banquillo. Si esto es así, Vinicius y Rodrygo serán titulares.

Ancelotti busca optimismo

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que tras una «racha larga», de 258 días sin perder de su equipo, «te puedes creer invencible» y que, por ello, «a veces» una derrota como la que sufrieron el miércoles contra el Lille «te reconecta con la realidad».

«Cada uno puede opinar lo que quiera. La crítica por lo visto el miércoles es correcta, pero no cambia nada. A veces hay momentos en los que tienes que reconectar y hacerlo pronto. A ninguno de nosotros nos gusta perder. Hemos tenido una racha larga y te puedes creer invencible y a veces una derrota te reconecta con la realidad», dijo en rueda de prensa.

«Tenemos que hacerlo mejor. No estamos a la altura, pero nos falta poco. Tenemos a jugadores que no han llegado a su mejor nivel y tenemos que ser pacientes en este sentido; no estamos donde queremos estar, pero no estamos lejos. Nos falta un poco de intensidad, circulación de balón… es ahí donde tenemos que mejorar», añadió.

Ancelotti insistió en su idea de que la derrota puede venir bien para la reacción de su equipo. «La derrota puede ser una buena oportunidad si reaccionas. Me ha gustado la reacción del equipo. Dimos todo al final del partido y competimos hasta el final. La reacción fue buena y estamos más fuertes que nunca», aseguró.

«La última derrota vino bien y si pasa lo mismo veremos. En la Liga seguimos imbatidos desde hace mucho tiempo y hay que seguir esta racha. Los más tristes somos nosotros y vamos a buscar soluciones», continuó.

«Hemos coincidido en que nos falta intensidad con balón en el sentido de que el balón tiene que circular más rápido para llegar bien arriba, y en que falta intensidad defensiva», comentó sobre el análisis, junto a sus jugadores, de lo ocurrido en Lille.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Villarreal que se jugará en el Bernabéu: Lunin; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.