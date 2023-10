Kepa: «Tenemos que mejorar y no empezar perdiendo»

Kepa Arrizabalaga compareció al término del encuentro de Liga entre el Sevilla y el Real Madrid. El portero español señaló el principal problema que se está encontrando su equipo esta temporada y que este sábado se repetía en el Ramón Sánchez Pizjuán: comenzar encajando. David Alaba se metió un gol en propia y Dani Carvajal empató de cabeza para salvar un punto en Nervión.

En primer lugar, el cancerbero madridista comenzó trazando un análisis del partido. «Un partido de mucho ida y vuelta, quizá hemos jugado más en la segunda parte a lo que querían ellos. Un campo difícil y un partido de mucho ritmo. Hemos podido empatar después de ir por debajo, una pena no poder lograr los tres puntos», dijo Kepa.

«Al principio hemos controlado, hemos leído bien el partido. En la segunda parte se ha descontrolado al final, faltas que eran, faltas que no eran… hemos perdido el control y hubo más ida y vuelta», añadió Kepa refiriéndose al frenético tiempo de descuento, que fue más largo después de una tangana entre jugadores locales y visitantes.

Cuando le preguntaron por la capacidad del Madrid para no rendirse y crecerse en la adversidad, Kepa dejó claro que luchar por los tres puntos «siempre» es innegociable. Además, detectó el problema de empezar encajando gol en la mayoría de los partidos. «Eso siempre. Es una de nuestras características. Tenemos que mejorar en no empezar perdiendo para luego no tener que remontar», afirmó en Real Madrid Televisión.

Kepa frenó a Ramos

Además, habló uno de los mayores peligros del Sevilla este sábado en el Pizjuán: Sergio Ramos. El camero, además de estar serio en defensa, no paró de intentarlo una y otra vez, pero entre Antonio Rüdiger, Alaba y Kepa fueron capaces de detenerle ofensivamente. De hecho, el vasco realizó una gran intervención en un cabezazo del central sevillista. «Un cabezazo de Sergio, ya sabemos el peligro que tiene en los balones aéreos. Por suerte no ha entrado», prosiguió Kepa

«Ahora llega la Champions, una oportunidad muy buena para encarrilar el primer puesto en Braga y luego el sábado, pues el Clásico, un partido que a todos nos gusta jugar y al que vamos a ir con todas las garantías», sentenció cuando le preguntaron por la semana de vértigo que el Madrid tiene por delante, con viaje a Portugal para la tercera jornada europea y visita al eterno rival, el Barcelona, en Montjuic.

Kepa lamenta la muerte de Charlton

Por último, como portero experimentado en la Premier League, Kepa fue preguntado por el reciente fallecimiento de la leyenda del Manchester United, Bobby Charlton. El mítico delantero británico murió este sábado a los 86 años de edad y el portero, que aún pertenece al Chelsea, habló de la importancia de su figura en Inglaterra.

«Justo me acabo de enterar hace un par de minutos, una pena, mandar el pésame a toda su familia. Cuando una persona es Sir en Inglaterra, te das cuenta de la importancia que tiene», concluyó Kepa en el canal de televisión madridista.

Carvajal habla después de su gol

El capitán del Madrid y autor del único gol en Sevilla, Carvajal, también compareció al término del empate en el Pizjuán. El madrileño habló sobre su tanto, que le dio un punto a su equipo, y desveló que el cuerpo técnico le está pidiendo este año que suba en los saques de esquina. Además, no tuvo problema en confirmar su enorme momento de forma.

«Veníamos aquí a ganar, sí que hemos gozado de ocasiones, también hemos sufrido por fases del partido. Un empate que rescatamos un punto por como se había puesto el partido y a seguir. Creo que el equipo ha luchado muchísimo, nos ha faltado algo de fluidez en el juego y aun así hemos tenido ocasiones. Ahora a descansar», añadió.

«Este año quieren que suba los córners. Me gusta estar ahí, bloquear, estar al rechace. He visto que me caía a mí, he hecho un gran salto y contento por darle un punto al equipo. Es verdad que subjetivamente me encuentro muy bien. Ojalá que siga así y que dure mucho», auguró.

«El fútbol llora su pérdida. Mis condolencias a su familia y a sus amigos. El fútbol está de luto porque es una figura difícil de repetir en este deporte», concluyó sobre el fallecimiento de Sir Bobby Charlton.