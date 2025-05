El Juvenil A del Real Madrid se jugará la Copa de Campeones en Bilbao

El Juvenil A del Real Madrid se la jugará en Bilbao para sellar su pase a las semifinales de la Copa de Campeones de Juveniles. Tras proclamarse campeón de Liga, los madridistas se guardaron el derecho de disputar dicha competición, que reúne a todos los vencedores de la División de Honor.

Por ende, este domingo, los pupilos de Álvaro Arbeloa recibían al Athletic Club en Valdebebas para disputar la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones. En Madrid, el Juvenil A sólo ha podido cosechar un empate, y eso que había anotado el primer tanto del partido con Roberto Martín. Entonces, si Arbeloa quiere aspirar al doblete, habrá que ganar el Lezama el próximo fin de semana (18 de mayo, 12:00 horas).

El Juvenil A se topa con los bilbaínos en la primera parte

Rocambolescos primeros instantes. Dos minutos después del pitido inicial, Jaime Barroso abre la lata… pero su tanto es anulado por posición antirreglamentaria. Y detrás, balón largo del Athletic Club. Javier Navarro sale peligrosamente de su portería y no consigue interceptar el esférico. Por suerte, sus defensas siguieron bien la jugada y Lozano no pudo enjaular el primero para los vascos.

El Athletic no se deja intimidar por los blancos. En el minuto 17, los de Lezama intentan sorprender a Javier Navarro desde el medio del campo. El disparo se marcha por poco. Arbeloa empieza a alterarse en su banda, pero su defensa se muestra sólida. Lamini Fati no deja nada al azar y no perdona dentro de su área. Es un muro.

Pero en el minuto 21, Roberto Martín hace su magia. Tras recibir un balón desde el medio del campo de Jorge Cestero, el capitán del Juvenil A controla el esférico de espaldas, se da la vuelta, conduce hasta la frontal del área y ‘boom’. El ‘8’ coloca su disparo al lado del palo de Pagazartundua. 24 horas antes, Roberto estaba entrenando con el primer equipo, justo antes de volar hacia Barcelona. Las gradas del campo 7 de la Ciudad Deportiva estallan. 1-0 para el Real Madrid.

22′ GOLAZOOOOOOOOO ROBERTO MARTÍN!!!!!! Assist by Jorge Cestero. JUVENIL A 1-0 ATHLETIC CLUB! pic.twitter.com/FIqJnoCJSn — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) May 11, 2025

No obstante, justo antes de irse a al descanso, el Athletic empata. En un córner, los bilbaínos consiguen sorprender a los locales con un cabezazo de Álex Carril. Duro golpe, a apenas 120 segundos de marcharse a los vestuarios.

La eliminatoria se decidirá en Lezama

Después de la charla con Arbeloa, el Real Madrid vuelve al verde con mucha hambre. Durante prácticamente toda la segunda parte, el Athletic no consigue construir una jugada. Los vascos no están cómodos y los merengues siguen en búsqueda del 2-1. Y tuvieron la oportunidad de hacerlo. Daniel Yáñez tuvo hasta el tanto del 2-1 en el minuto 55 y en el 75′. La primera, el disparo se marchó al palo largo y la segunda se estrelló contra él.

El Juvenil A lo intentó hasta el final. De hecho, Roberto Martín estuvo a punto de sellar su doblete en los últimos suspiros del encuentro. Lamini Fati, igual. Pero no pudo ser. Faltó muy poco para irse con buen sabor de boca. Todavía quedan 90 minutos. Todo se decidirá el próximo fin de semana en Lezama.