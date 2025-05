Juicio a Ancelotti en el Bernabéu

Carlo Ancelotti se expone al juicio del estadio Santiago Bernabéu este miércoles a las 21:30, cuando su nombre suene por la megafonía del coliseo madridista antes del duelo que enfrentará a los blancos con el Mallorca. El italiano regresa al feudo madridista tras confirmarse que esta temporada el Real Madrid no ganará ninguno de los tres títulos importantes y que, a partir del 26 de mayo, ejercerá como seleccionador de Brasil.

La afición, esa que ha sido tan feliz en estos cuatro años con el técnico a los mandos, dictará sentencia, pero no se esperan grandes broncas para un técnico al que este curso no le han salido las cosas como él quería, pero que siempre lo ha dejado todo por el club blanco.

Ancelotti dejará de ser entrenador del Real Madrid una vez finalice la Liga. El club blanco todavía no ha comunicado nada, pues la cúpula madridista entendió que no era el momento este lunes, a pesar de que Brasil sí se pronunció, confirmando la llegada del italiano.

Desde Valdebebas reconocen que no emitieron ningún comunicado en la tarde del lunes porque consideraron que no era lo correcto tras una derrota tan dolorosa como la del Clásico. «No se lo merecía Ancelotti», aseguraban desde dentro del club. Lo último que querían desde la entidad madridista es que un comunicado sonase a «rabieta» o «malestar» con el entrenador. «Es una leyenda del Real Madrid, y una nota oficial de despedida no debe producirse unas horas después del 4-3. No es nuestro estilo», aseguraban desde los despachos.

Por otro lado, desde el Real Madrid tampoco hay malestar por el anuncio de Brasil. «Tienen sus tiempos», explican. Además, dejan muy claro que ambas instituciones han estado en total comunicación y han ido de la mano en todo este proceso.

Un entrenador de leyenda

Ancelotti ha ganado como entrenador del Real Madrid dos Ligas, tres Champions, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Club, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España y una Copa Intercontinental. 15 títulos, que le permiten ser el mejor entrenador en la historia del club blanco. O, por lo menos, el más laureado, superando en uno a Miguel Muñoz.

Ancelotti tuvo una buena primera etapa como entrenador del Real Madrid. Corta, pero prolífera en cuanto a títulos. Una Champions, la ansiada Décima, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Su segundo año terminó cortando su carrera como jefe del banquillo del Santiago Bernabéu antes de lo esperado. Pero donde ha brillado con luz propia es en la segunda. Nunca una llamada a José Ángel Sánchez pidiendo un jugador para su Everton había salido tan bien al Real Madrid.