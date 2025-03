La jugada de otro planeta de Bellingham en el primer gol de Inglaterra en la nueva era Tuchel

Jude Bellingham volvió a ser determinante con su selección. El jugador del Real Madrid tomó los mandos de la nueva Inglaterra de Thomas Tuchel y se inventó un auténtico jugadón que puso patas arriba Wembley y que, sobre todo, sirvió para que su equipo se adelantara ante Albania. Los subcampeones de Europa comenzaban la fase de clasificación para el Mundial 2026 y lo hicieron con el futbolista del conjunto blanco como protagonista.

Bellingham se quedó sin ver puerta en la victoria de Inglaterra por 2-0 ante el país balcánico. Sin embargo, fue protagonista con la jugada del primer gol. Los ingleses se adelantaron en el minuto 20 de partido gracias a una genialidad del atacante del conjunto blanco. Cogió el balón cerca del círculo central, se deshizo de un rival con una ruleta y, a más de 20 metros de la portería, filtró un pase para dejar solo a Lewis-Skelly ante el portero Strakosha, al que batió por bajo.

La selección inglesa se llevó su primera alegría en la era Tuchel. El entrenador se puso al frente del equipo el pasado 1 de enero, por lo que se trataba de su primer parón internacional en el banquillo de Wembley. Coincidía, además, con el estreno de Inglaterra en la fase de clasificación para el Mundial 2026. En un grupo formado por Albania, Serbia, Letonia y Andorra, la subcampeona de Europa parte como la gran favorita, y no defraudaron en su estreno.

Bellingham pass breaking Albania low block defence 🤯🤯,,Arsenal we will be there. pic.twitter.com/itbeAfKIOG

— jairus (@JairusKola61865) March 22, 2025