El Barcelona jugó su última final de la Champions League hace siete años, en 2015. Fue ante la Juventus en Berlín y, desde entonces, el cuadro azulgrana ha encadenado decepción tras decepción en la máxima competición de clubes a nivel continental. Mientras tanto, el Real Madrid ha ganado cinco de las últimas ocho Champions para pesar de culés como Jota Jordi.

El tertuliano de El Chiringuito, lejos de irse por las ramas, se mostró sincero y directo reconociendo antes de la gran final que le daba envidia: «Ya no es la envidia de que el Barça no llegue a la final, sino de todo lo que acontece en ella; la previa, estar con amigos, encontrarte con gente…», señaló Jota, que tras ver cómo el equipo blanco ganaba la Décimocuarta todavía se lamentó más.

Desaparezco un tiempo.

No me parece normal. Han tirado 1 vez. 1 vez. A la mierda — Jota Jordi (@jotajordi13) May 28, 2022



Jota Jordi entró en depresión cuando el árbitro pitó el final y lo hizo saber a través de sus redes sociales. «Desaparezco un tiempo. No me parece normal. Han tirado 1 vez. 1 vez. A la mierda», escribió el colaborador del programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol, que al instante recibió miles de burlas y mofas por parte de aficionados del Real Madrid. Antes también había dejado alguna perla: «Esto es insoportable, no me gusta nada esto».

Minutos después fue uno de los culés que dio la cara en El Chiringuito, donde sus primeras declaraciones fueron estas: «Enhorabuena, madridistas. No puedo decir mucho más…». Acto seguido mencionó el tuit del programa con sus palabras añadiendo esto: «Valors».