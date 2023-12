Cuando al final de la pasada temporada, el Real Madrid se lanzó a por la cesión de Joselu Mato, que había descendido con el Espanyol, desde la dirección deportiva madridista y Carlo Ancelotti tenían muy claro que tipo de jugador estaban incorporando la plantilla. Un especialista del área, sin galones de crack mundial, pero que iba a cumplir a la perfección su papel. Y así lo está haciendo.

En los 21 partidos en los que ha participado esta temporada, Joselu ha visto portería en ocho ocasiones. La última vez contra el Unión Berlín. Con el Real Madrid buscando el empate, Rodrygo puso un centro que el internacional español remató tras ganar la partida a toda la defensa e igualar la contienda. Minutos después, Fran García asistía desde la banda izquierda y el gallego nacido en Stuttgart volvió a ser más listo de todos para firmar la remontada y marcar su primer doblete en Champions.

Los números de Joselu son para tener en cuenta. El español, con ocho goles, es el tercer máximo goleador del Real Madrid en lo que va de temporada. Supera a Vinicius, que ha visto portería en seis ocasiones, y tiene por delante a Rodrygo -9- y Bellingham -16-.

Para Ancelotti, Joselu es un jugador muy a tener en cuenta. Noes titular, es una obviedad, pero sí un hombre con el que siempre cuenta. Siempre que ha estado disponible ha jugado ya sea de inicio o saliendo desde el banquillo. De hecho, sólo se perdió el partido de Champions contra el Braga por culpa de un proceso gripal.

Por todo esto, el Real Madrid tiene claro que cuando finalice la presente temporada llegará el momento de hacerse con el canterano madridista en propiedad. Para ello, deberán pagar al Espanyol el millón y medio que acordaron cuando cerraron la cesión.

Kepa y el debate de la portería

Kepa volvió a ser titular, tal y como adelantó Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro, y en la primera oportunidad del Unión Berlín, cuando no se había cumplido el primer minuto del partido, salvó los muebles para el Real Madrid con una gran mano. Modric falló, los alemanes se aprovecharon y el vasco apareció para evitar la diana de los germanos, cosa que no pudo hacer minutos después, cuando Alaba falló y Volland le batió a la perfección. Pudo hacer algo más en el gol de Král, aunque no es un fallo. La pregunta es, ¿quién será el portero contra el Villarreal?

Los penaltis son un problema

El Real Madrid tiene un problema con los lanzamientos de penalti. Ya no es mala suerte, simplemente es un contratiempo que Ancelotti debe solucionar cuanto antes. De los 13 penaltis que los blancos han lanzado en año natural, los madridistas han fallado cinco disparos. Ocho transformó Benzema, que ya es pasado, mientras que Modric -con 2-, Asensio, Joselu y Rodrygo erraron. No es normal.

Ancelotti y la cantera

Cinco canteranos se llevó Ancelotti a Berlín. Cuatro jugadores y un portero. Sólo jugó Nico Paz, Gonzalo calentó, mientras que Mario Martín y Tobias ni se levantaron del banquillo. Si hoy no era el día de verles, nadie sabe cuándo será.

Las notas del Real Madrid