Jesé no logra despegar en Malasia

El fútbol sigue siendo cruel con Jesé Rodríguez. En octubre, el ex jugador del Real Madrid ha encontrado un nuevo destino, después de casi un año sin equipo. En diciembre de 2023, el atacante comunicaba su salida del Coritiba brasileño. Tras 11 meses de inactividad, el delantero firmó con el Johor Darul, conocido como los «Tigres del Sur», el club más prestigioso de Malasia. Sin embargo, la experiencia asiática no está saliendo como lo previsto. Desde que aterrizó al club malasio, el delantero solamente cuenta con 29 minutos disputados en dos partidos. En otros dos encuentros, no fue convocado y en uno, estuvo en el banquillo.

Y eso que había llegado como una súper estrella al equipo. El futbolista español ha recibido una cálida bienvenida, con las redes sociales del club dedicándole gran atención. Su llegada ha generado gran expectación en Malasia y en las plataformas digitales del país. El club malasio ha destacado los logros más significativos de su nueva incorporación a lo largo de su trayectoria. Jesé no está solo en su nueva etapa, ya que se une a un gran grupo de jugadores españoles. Jordi Amat, Andoni Zubiaurre, Natxo Insa, Iker Undabarrena, Óscar Arribas y Juan Muñiz hacen que el ex madridista no se sienta tan extranjero a más de 11 mil kilómetros de su país natal.

El equipo anunció la incorporación del canterano madridista con un breve comunicado. «Jesé Rodríguez firma por el JOHOR Southern Tigers», comunicaba la entidad. Es la décima aventura en la carrera del delantero canario. A sus 31 años, Jesé, formado en la cantera de Chamartín, ha pasado por varios clubes, incluyendo Real Madrid, PSG, Las Palmas (en dos ocasiones), Stoke City, Betis, Sporting de Portugal, Ankaragücü, Sampdoria, Coritiba y ahora el JOHOR Southern Tigers.

El Johor Southern Tigers pertenece a Tunku Ismail, una figura conocida para los aficionados españoles, especialmente los del Valencia. Tunku Ismail, hijo mayor del sultán de Johor y príncipe heredero, es amigo cercano de Peter Lim. El príncipe de Johor mostró interés en adquirir el Valencia en marzo de 2021, aunque finalmente la operación no se concretó. El propietario del equipo más importante de la Superliga de Malasia buscaba un jugador de renombre para dar visibilidad al fútbol malasio. Aunque se especuló con la posibilidad de fichar a Radamel Falcao, actualmente en Millonarios de Colombia, finalmente el elegido fue Jesé Rodríguez.

En el Johor Southern Tigers es el campeón de Malasia. Por ende, el club disputa la Champions asiática y es incluso uno de los favoritos. El fichaje de Jesé pensaba aportar experiencia al equipo. El canario ganó dos Champions League con el Real Madrid, sin embargo, por ahora, su ayuda no ha sido la más destacada. En la competición continental de Asia, el extremo izquierdo solamente disputó tres minutos.

Aunque Jesé contará con la compañía de varios compatriotas, su familia permanece en España. Su pareja, Aurah Ruiz, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales tras el anuncio de su fichaje. «Solo quienes estamos a tu lado sabemos cuánto mereces triunfar, cuánto mereces el apoyo de alguien que no apague ese brillo con el que naciste y siempre has mostrado. Porque tienes un don que nadie puede quitarte. ¡Demuestra de qué eres capaz, campeón! Bendiciones, mi amor, nos veremos pronto», escribía la pareja del delantero en las redes sociales.