Jesé: «Mbappé me dijo que quería ir al Real Madrid»

El PSG se enfrentó en un amistoso a un combinado de estrellas entre el Al-Hilal y el Al-Nassr, equipo que ha fichado a Cristiano Ronaldo otorgándole un contrato de 200 millones anuales. El partido, celebrado en el King Fahd Stadium de Arabia Saudí, estuvo marcado por el reencuentro entre Leo Messi y el portugués, pero la figura de Mbappé tampoco quedó en un segundo plano y de él habló Jesé Rodriguez, quien comentó el encuentro para la televisión española.

«Mbappé me dijo a mí y a varias personas más que quería irse al Real Madrid. Luego no sé qué pasó. Yo creo que al final fue una decisión personal parece que tomó una decisión personal, que hay que respetar, pero en el fútbol nunca se sabe», dijo el ex jugador del Real Madrid y el PSG cuando fue preguntado sobre la decisión que tomó el ‘7’ de renovar y no fichar por el conjunto blanco el pasado verano.

Y es que Jesé Rodríguez finalizó abruptamente su contrato con el Ankaragucu de Turquía tras un periplo que duró pocos meses. El jugador canario asumió esta nueva experiencia en el país otomano, pero tomó la decisión en este invierno de rescindir su contrato con el equipo turco y ahora se encuentra sin equipo y en busca de una nueva oportunidad en la élite. Mientras tanto, Jesé estuvo presente como comentarista en el partido entre el PSG y el equipo de estrellas del Al-Hilal y el Al-Nassr.

«Lo pensábamos muchísima gente (que se iba al Real Madrid)», añadió en la retransmisión de Cuatro, encargado de ofrecer este reencuentro entre Messi y Cristiano y por el que el conjunto parisino se ha desembolsado un total de 15 millones de euros. Y es que Jesé no evitó cualquier pregunta que pudiera ser polémica y respondió sobre Cristiano Ronaldo o la decisión de Mbappé del pasado verano.