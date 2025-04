Iturralde dicta sentencia sobre la sanción a Mbappé: «Para que se pierda la final de Copa…»

La expulsión de Kylian Mbappé trasciende al partido que este domingo se disputó en Mendizorroza entre Deportivo Alavés y Real Madrid. Desde el momento que Soto Grado enseñó la tarjeta roja al delantero francés tras revisar su dura entrada sobre Antonio Blanco en la pantalla del VAR todo el mundo se apresuró a pronosticar la duración de la sanción que recibirá a lo largo de la próxima semana. También lo hizo Iturralde González que, en consonancia con el acta del árbitro de campo, no piensa que vaya a ser tan grave como para perderse la esperada final de la Copa del Rey contra el Barcelona del 26 de abril en el estadio La Cartuja de Sevilla.

«En el minuto 38, Kylian Mbappé fue expulsado por el siguiente motivo: entrar con el pie en forma de plancha a la altura de la espinilla de un contrario, en la disputa del balón, usando fuerza excesiva», recogió Soto Grado en su acta, una explicación de lo ocurrido que, en principio, le libra de una sanción que se extienda más allá de tres partidos.

Iturralde, en cambio, estimó que la sanción no será tan dura por no suponer su falta una lesión a Antonio Blanco. Por suerte para el Real Madrid no será él, sino el Comité de Disciplina quien dicte sentencia sobre este asunto. «Mbappé arma la pierna y, cuando ya no está el balón, se la lanza. ¡Es que no va al balón! Serán dos partidos, porque no ha sufrido una lesión el jugador no ha tenido que ser sustituido», valoró.

«Lo van a considerar fuerza desproporcionada y todo se va a quedar en dos partidos», afirmó rotundamente, antes de confirmar que no afectará a su presencia en el duelo por el título copero ante el Barça: «La final de Copa sólo se la puede perder si le ponen cuatro o más… y no va a ser, porque no hay lesión».

Iturralde y su pronóstico sobre la sanción a Mbappé

Además, comparó lo ocurrido con una expulsión a Nacho Fernández la pasada temporada en la que el Comité le rebajó la sanción. «Acordaos de la entrada de Nacho a Portu en Gerona: Competición le metió tres partidos a Nacho y luego, se los rebajó a dos. Para que se pierda la final tienen que ser cuatro, pero Competición siempre pone el baremo para abajo», añadió Iturralde en el Carrusel Deportivo de la cadena Ser.