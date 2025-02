Iturralde acusa al Real Madrid de basarse en «falsedades»: «Es una carta para sus socios»

Iturralde González rajó del Real Madrid, para sorpresa de nadie, tras la carta que el club blanco envió este lunes a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes en protesta hacia el arbitraje del pasado sábado en Cornellá y hacia el sistema arbitral de forma generalizada. El ex árbitro de Primera División, que cenó con José María Enríquez Negreira en la noche anterior al famoso Clásico del 5-0 en el Camp Nou de 2010, acusó a la entidad madridista de verter «falsedades» en un escrito «para sus socios».

Hace tiempo que dejó de ser noticia que Iturralde dejase mal parado al Real Madrid con sus opiniones, pero ahora ha dado un paso más a la hora de analizar la carta que el club blanco mandó a Rafael Louzán y José Manuel Rodríguez Uribes, presidentes de RFEF y CSD. La entidad afirmaba que lo ocurrido en Barcelona en la última jornada de Liga con la no expulsión de Carlos Romero por su falta criminal a Kylian Mbappé fue «la culminación de un sistema arbitral desacreditado».

Esto es vox populi teniendo en cuenta que el Barça pagó durante dos décadas a Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Iturralde, que como decimos tenía buena relación con él, denunció que la carta del Real Madrid «es ventajista» y la resumió en un término muy común actualmente como las noticias falsas.

«Ahora que estamos en la época de las ‘fake news’ y con mucho embarrar el terreno…», comenzaba Iturralde, que destacó que era «una carta para sus socios» y que «no es una carta para arreglar nada y no es una carta que aporte nada al arbitraje ni al fútbol» en El Larguero de la Cadena Ser, programa de radio en el que colabora casi diariamente.

Iturralde y más reacciones a la carta del Real Madrid

«La carta del Real Madrid está basada en falsedades y en medias verdades», sentenció el polémico ex colegiado de 57 años. Han sido múltiples las reacciones a la misiva del club blanco, pero quizá la que más fuerte sonó fue la del presidente de la Liga, Javier Tebas, que aprovechó para atacar de nuevo al que dice ser el equipo al que apoya.

Incluso Rafa Nadal rompió una lanza a favor del Real Madrid, afirmando que la tarjeta que debió ver Romero no era roja, sino «magenta». Mbappé fue la víctima de esa entrada durísima y por suerte su gemelo no quedó afectado ante la gravedad de esa patada con los tacos. El club blanco no aguantó más y protestó contra los árbitros con una carta histórica que pone en jaque al CTA de Luis Medina Cantalejo.