Invasión alemana en Madrid: el Leipzig estará acompañado por 4.250 aficionados

Madrid vivirá este miércoles una invasión de aficionados del Leipzig. Hasta 4.250 alemanes llegarán a la capital de España para disfrutar de un partido especial para el conjunto teutón, que juega este miércoles ante el Real Madrid el partido de vuelta de octavos de Champions League.

Todos ellos tienen entrada y estarán en el Santiago Bernabéu para el encuentro que arranca a las 21:00 horas. Como es habitual, serán colocados en el anillo superior del estadio blanco, en una de las esquinas, con todas las medidas de seguridad habituales para este tipo de partidos.

Para la afición del Leipzig este es uno de los desplazamientos más apetecibles en muchos años. Los hinchas alemanes ya pudieron viajar el año pasado a ciudades como Mánchester o Glasgow, además también de Madrid, ya que Real Madrid y Leipzig se enfrentaron en la fase de grupos de la Champions 2022/23.

Sin embargo, en aquella ocasión tan solo 1.000 aficionados del conjunto teutón pudieron viajar a Madrid ya que la capacidad del Santiago Bernabéu era menor. El partido se jugó en septiembre de 2022 y entonces el estadio tenía capacidad total para 50.000 aficionados por las obras.

Así, más de 4.200 aficionados estarán por las calles de Madrid durante todo el día disfrutando del ambiente previo a un gran partido de fútbol. El equipo alemán no estará solo para lo que se antoja como muy difícil, casi como una gesta: el Real Madrid ganó 0-1 en la ida en Leipzig gracias al gol de Brahim.

Partido de alto riesgo

Respecto a la seguridad del duelo, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte declaró este Real Madrid – Leipzig de alto riesgo, lo que lleva a que habrá unos 1.800 efectivos para garantizar la tranquilidad tanto en las calles de la ciudad de Madrid como en el Bernabéu.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería y la Brigada Provincial de Información; de la Policía Municipal de Madrid; componentes del SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos; miembros de Cruz Roja y vigilantes y auxiliares de seguridad del Real Madrid.

Tanto en el club como en los cuerpos policiales no hay una gran preocupación por la peligrosidad de estos aficionados, a los que no se le recuerdan grandes incidentes en sus viajes por Europa. No es una afición peligrosa ni conflictiva. Pese a ello, cabe estar pendientes ante la llegada de este gran número de aficionados extranjeros.

A su vez, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.

El Leipzig organiza el desplazamiento

El Leipzig ha especificado a sus aficionados que solo podrán entrar al Santiago Bernabéu aquellos que muestren un documento de identificación junto a la entrada. Es decir, no solo valdrá la entrada del partido, sino que también tendrán que enseñar el documento que pusieron cuando compraron las entradas.

«Si los nombres facilitados al comprar la entrada (están escritos en las entradas) no coinciden con tu documento de identificación, lo más probable es que la policía no te deje entrar al estadio», recoge el Leipzig, que recuerda también que está prohibida la reventa y que la entrada es personal, sin posibilidad de cambiar a otra persona.

El conjunto alemán, para seguridad de sus aficionados, recoge la recomendación del Real Madrid de que todos se reúnan en la Avenida de Brasil a partir de las 17:30 horas, lugar en el que habitualmente se lleva a los hinchas visitantes en un partido de Copa de Europa. Es esperable que estos seguidores estén por varios puntos de Madrid durante todo el día, especialmente por la Plaza Mayor.