El inesperado palo de Luis Enrique a Mbappé: «El PSG tiene cero Champions»

Luis Enrique, de la mano de Movistar+, estrenará el próximo lunes el documental ‘No tenéis ni **** idea’. Pero antes del esperado lanzamiento donde saldrán a la luz los secretos más íntimos del primer año del entrenador asturiano en el vestuario del Paris Saint-Germain, se han dado a conocer algunos de los momentos más interesantes, como el inesperado ‘palo’ que le da a Kylian Mbappé.

El ex futbolista y actual entrenador del PSG explica que nunca se había planteado entrenar al equipo francés por su política de fichajes, reconociendo que «no habría entrenado al PSG de Messi, Neymar y Mbappé». Y es que, desde la llegada del asturiano al club parisino, se ha podido ver y apreciar la importancia que da el míster español al grupo por encima de cualquier individualidad, incluso por encima del propio Mbappé. De hecho, aparecen charlas con el actual jugador del Real Madrid.

«Si solo ganara títulos el equipo con el mejor jugador del mundo, el PSG tendría ocho Champions… y tiene cero», comenta Luis Enrique. Pero por otro lado, el entrenador español se deshace en elogios hacia el de Bondy: «En el caso de Kylian, me encontré con un jugador maravilloso. Una persona de un nivel personal excepcional, como pocas veces uno se puede encontrar cuando llega y ve un jugador de este nivel. Humano, cariñoso, cercano…», destaca antes de añadir: «Una maravilla de jugador. Qué pena que se haya ido al Madrid, sobre todo para nosotros en su momento».

Sobre las críticas, el entrenador comenta que no le afectan las críticas: «Sí me afecta, porque no hay persona que no le afecte lo negativo, sí me afecta, pero tengo ya la piel muy gorda, ¿eh? Se han dicho tantas cosas de mí… Prefiero que haya muchas críticas, muchas, muchas, cuantas más mejor, porque al final la gente dirá: ‘Hombre, no puede ser que todo lo haga mal, algo hará bien’. Entonces, no me encuentro a disgusto cuando hay esa situación. Pero prefiero que hablen de mí, claramente, no hay ninguna duda».

Luis Enrique quiere lejos al Barcelona

«La eliminatoria ante el Barça fue horrible, lo siento. Se unió todo lo emocional, volver a casa era una alegría, pero volver a casa contra el club que más me ha dado como jugador y como entrenador… Una sensación horrible para mí, para mis hijos y mi mujer», comenta Luis Enrique. Y es que el PSG eliminó al conjunto azulgrana después de vencer en Montjuic por 1-4.

«Espero no volver a jugar esta temporada (contra el Barcelona). ¡Madre mía! No me puedo imaginar una final contra el Barça, ¡no! Parecería un azucarillo, yo creo. Espero que no se dé», añade el entrenador asturiano sobre un posible enfrentamiento esta temporada contra el Barcelona en la Champions League.