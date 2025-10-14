La inédita imagen de Courtois contra Gales: intenta atrapar sin éxito una rata en el campo

Thibaut Courtois demostró que no es capaz de parar todo lo que se le pone por delante. El considerado por muchos como el mejor portero del mundo protagonizó una de las imágenes más virales de este parón de selecciones durante el Gales-Bélgica. Una situación surrealista para el futbolista del Real Madrid en la que trató de hacer frente a una rata que se había colado en el césped.

A mitad del partido, mientras el juego estaba detenido, el portero belga vio cómo el animal se había quedado detenido frente a él. Al intentar agarrarlo con los guantes, el roedor se escapó y desató las risas del público. Tampoco hizo falta que ningún miembro de seguridad fuese a cazarlo, puesto que salió por su propio pie correteando por todo el campo hasta salir del terreno de juego. Desatando los aplausos de la grada, el encuentro logró celebrarse sin ningún contratiempo, y menos con algo que fue tan surrealista que no pasó desapercibido en redes sociales.

🇧🇪 Thibaut Courtois tuvo que verse contra Gales… y contra una rata que se coló en el césped. 🐀 Y que además le ganó el pulso y no pudo con ella. #WALBEL #WCQ #Mundial2026 pic.twitter.com/6caTT0HHIk (@BethFisherSport) — Fútbol Total 𝕏⚽ (@FT_Total) October 13, 2025

La Bélgica de Courtois da un paso de gigante para el Mundial

Bélgica culminó una jornada redonda con la que se abrió paso hacia el Mundial de 2026 tras su victoria frente a Gales (2-4) con un doblete de Kevin De Bruyne y después del empate de Macedonia del Norte ante Kazajistán (1-1). Sus dos rivales directos perdieron puntos y ya es líder en solitario del grupo J.

El equipo de Rudi García suma un punto más que Macedonia del Norte con un partido menos, mientras que Gales ya está a una distancia de cuatro. Cerrará su fase de clasificación contra Kazakistán y Liechtenstein y sólo una debacle le dejaría sin Mundial.

Gales desperdició una oportunidad única para meterse en la pelea por la clasificación directa. No pudo con los ‘Diablos Rojos’, que saltaron al terreno de juego con tres novedades: Amadou Onana por Vanaken en el centro del campo, Thomas Meunier por Timothy Castagne en el lateral derecho y Charles De Ketelaere en ataque. Fueron las novedades de Rudi García para intentar agitar a un equipo que la pasada jornada se atascó en su estadio ante Macedonia del Norte.

No pasó del 0-0 y eso no podía volver a ocurrir. Sin embargo, desde muy pronto tuvo que remar contracorriente por el tanto de Joe Rodon, que a los ocho minutos abrió el marcador con un cabezazo a la salida de un córner que no pudo salvar Thibaut Courtois.

Sin embargo, al cuarto de hora, y tras la intervención del VAR para señalar una mano de Ampadu dentro del área, De Bruyne empató desde el punto de penalti. Entonces, Bélgica, más tranquila, se hizo dueña y señor del choque hasta que una jugada entre Leandro Trossard, Jeremy Doku y Meunier, culminó con la remontada belga.

El defensa del Lille no desperdició un buen pase atrás desde la línea de fondo de Doku y, con un sensacional zapatazo, terminó con la resistencia de Gales, incapaz de reaccionar en el segundo acto y sentenciado por De Bruyne, que de nuevo marcó de penalti tras otra mano, esta vez de Jordan James.

Y aunque Nathan Broadhead redujo distancias, Trossard convirtió su tanto en una anécdota con una respuesta inmediata con la que Bélgica selló el 2-4 definitivo para acercarse al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La próxima jornada podría sentenciar un grupo en el que Gales y Macedonia del Norte parecen condenadas a pelear por la segunda posición.