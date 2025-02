El independentista Crosas la toma con Ancelotti por defender a Mbappé: «Nunca habla de los árbitros…»

Pasadas 48 horas de la victoria del Espanyol sobre el Real Madrid, una jugada se cuela en todas las conversaciones deportivas de este lunes. Superada la hora de partido en el RCDE Stadium, Carlos Romero corrió para frenar el contragolpe del equipo blanco y lo cortó con una salvajr entrada sobre Mbappé. Muñiz resolvió aquello únicamente con amarilla, cuando fue una acción de roja. El propio Ancelotti alzó la voz para defender a su delantero.

«Esta falta… inexplicable la decisión que han tomado. El árbitro, el VAR… todo el mundo lo ha visto. La cosa más importante es vigilar y proteger al jugador. Fue una entrada muy fea u de riesgo, afortunadamente no ha pasado nada. El riesgo de una lesión era alto, el VAR está también por esto. A nosotros nos parece inexplicable que no haya sacado tarjeta roja», argumentó Ancelotti sobre la entrada a Mbappé.

El técnico italiano ha encontrado réplica en Marc Crosas, ex jugador del Barcelona que en la actualidad ejerce como analista deportivo en México. El independentista señala a Ancelotti por usar unos términos que cuando los verbalizaba Xavi le criticaban por ello. «Vaya llorón era Xavi eh. No como Don Carletto, que es un profesional y nunca habla de los árbitros. El día del Celta en Copa, por lo que sea, no dijo nada del arbitraje…», afirmó en redes sociales.

El mensaje de Crosas citaba un tuit en el que aparecía un video de Ancelotti durante la rueda de prensa en la que defendía la integridad física de Mbappé. El ex del Barcelona manifiesta su contrariedad por la manera de argumentar el italiano. Señala que fue menos tajante que el día del enfrentamiento de Copa del Rey contra el Celta de Vigo. No es la primera vez que el ex jugador azulgrana ataca al Real Madrid.

La temporada pasada, sin ir más lejos, cuando los blancos eliminaron al Manchester City, por aquel entonces uno de los equipo más potentes de Europa, Crosas cargó por la forma de hacerlo. «El Madrid ganará la 15 después de hacer un partido en Manchester que ni el Luton habría firmado», aseguró.