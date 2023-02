Inda: «El Real Madrid ha ofrecido a Ceballos renovar tres temporadas»

Dani Ceballos ya conoce la oferta de renovación que le propone el Real Madrid para seguir en el club y ampliar así su contrato que finaliza el 30 de junio de este año. Así lo desveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones. El director de OKDIARIO desveló los detalles de una propuesta basada en tres temporadas.

«Hace dos semanas dije que Ceballos tenía una oferta del Barça y hoy se ha hablado de una del Atlético. El Real Madrid ya ha movido ficha con la madre y la hermana del jugador, que son quienes llevan al futbolista. Todavía no está cerrado, pero le ofrecerían lo que él había planteado, que son tres temporadas más», desveló Inda en el programa presentado por Josep Pedrerol.

«Ahora Ceballos estaría ganando 3,5 millones netos y le podrían ofrecer en torno cinco, que podría llegar a seis millones con objetivos», añadió el director de OKDIARIO.

Ceballos ha pasado de ser la cenicienta a convertirse en la reina del baile. Todo cambió aquel 19 de enero cuando saltó al césped de La Cerámica para resucitar al Real Madrid y meterle casi él solito en cuartos de la Copa. Desde entonces ha sido titular en San Mamés, frente a la Real Sociedad y el Valencia en Liga y siempre con un rol decisivo. Ha salido del fondo del armario de Ancelotti y ahora no tiene precio para Carletto.

El Real Madrid tenía congelada su renovación porque no era un asunto prioritario para el club. Ceballos no sabía nada de si los dirigentes de Valdebebas querían que siguiera o no. Silencio administrativo. Pero hora ya lo sabe: el Madrid le quiere y le ha hecho una oferta para que se quede en el Bernabéu.

El Barcelona, como adelantó el propio Eduardo Inda el pasado 24 de enero en El Chiringuito, le ha tanteado. Pero el Real Madrid está tranquilo. Tiene una hoja de ruta clara que pasa por la continuidad de Ceballos, que está encantado con su nuevo rol en la plantilla. Si el centrocampista, que será una de las novedades de la lista de Luis de la Fuente para la selección, sigue sintiéndose importante en el Madrid, el club blanco tendrá todas las papeletas para renovarle.