Iker Casillas impacta con su cambio de look en el día de su cumpleaños

Iker Casillas cumple 43 años este lunes 20 de mayo y el histórico portero del Real Madrid y la selección española lo celebró con una curiosa e impactante imagen en sus redes sociales. Si hace unos días Casillas recordaba emocionado el aniversario de su infarto, lanzando un mensaje de esperanza y de «vida», ahora Iker festeja su cumpleaños de una forma peculiar.

Casillas se rapó al completo y se quitó todo el pelo, tal y como mostró en las redes sociales el propio ex portero. La foto es impactante y rompedora y muestra también a un Iker contento y feliz con ganas de vivir la vida haciendo el gesto de la victoria. «Nunca estaremos mejor que hoy. Lo que tenga que venir, con 43», puso de mensaje acompañando a la foto el que fuera capitán del Real Madrid y de España, que además usó el hashtag #IkerCalvillas siendo él en primero en bromear ante su nuevo aspecto físico.

No han faltado las risas en ese post ni tampoco los comentarios de otros grandes futbolistas. Por ejemplo, Luka Modric contestó a Casillas con un «felicidades trolazooooo», mientras que otros comentarios hacían también comentarios graciosos: «Pareces Zidane».

Entre los comentarios también empezó a haber un debate sobre si este nuevo e impactante look de Iker Casillas se debe a un rapado o si se ha hecho un injerto capilar, algo que el mítico guardameta de la selección no especificó.

El que es una de las grandes leyendas del Real Madrid está últimamente muy activo en las redes sociales y comparte recuerdos y momentos emotivos de su carrera. Por ejemplo, hace una semana se cumplieron 22 años de la Novena Copa de Europa, en la que él fue muy protagonista, y también utilizó sus redes sociales para ello. «22 años después me sigo emocionando al recordar La Novena», escribió Iker Casillas acompañado de un corazón blanco y varias fotografías de aquella noche histórica en Glasgow.

Una de las últimas apariciones públicas de Iker Casillas fue por una buena causa. El portero participó con el equipo de leyendas del Real Madrid en el Corazón Classic Match que se disputó hace unas semanas en el Santiago Bernabéu y que tuvo como rival al Oporto en lo que fue una fiesta de solidaridad y fútbol.

Casillas no será entrenador

Sobre su vida actual, Iker Casillas analizó que «las rutinas y hacer deporte para nosotros es esencial. Una vez entras en dinámicas de entrenos y partidos tienes que darle prioridad a cada cosa en su momento. Cuando lo dejas, necesitamos quemar esa falta de deporte haciendo algo, tienes que hacerlo, tienes que quemar esa ansiedad haciendo deporte. Yo si me quedo parado, me cambia el carácter y el humor».

Entre sus planes, eso sí, no entra ocupar los banquillos. «Tengo claro que no seré entrenador porque no podría aguantar a 23 tíos, tengo la mecha muy corta», dijo entre risas recientemente. Y recordó lo «injusta» que es la demarcación de portero.