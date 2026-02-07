Horario del Valencia – Real Madrid: cuándo es el partido de la Liga y dónde ver gratis en directo y en vivo online

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Valencia - Real Madrid de la Liga Este Valencia - Real Madrid corresponde a la jornada 23 de la Liga y se jugará en Mestalla Vinicius no visitará Mestalla porque tiene que cumplir sanción por ciclo de tarjetas

El Real Madrid y el Valencia están listos para protagonizar un auténtico partidazo que en los últimos años siempre ha tenido de todo. La polémica y los goles están asegurados en Mestalla y ambos conjuntos lo darán todo para llevarse tres puntos que son importantísimos para sus respectivos objetivos. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este choque de la jornada 23 de la Liga.

Horario del Valencia – Real Madrid: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid se enfrenta al Valencia en Mestalla en el partido que corresponde a la jornada 23 de la Liga. Este duelo entre dos clásicos del fútbol español será apasionante con el cuadro de la ciudad del Turia tratando de lograr el triunfo para alejarse de los puestos de descenso, mientras que el combinado que dirige Álvaro Arbeloa está obligado a ganar, más aún en esta semana en la que no han tenido que jugar ningún encuentro porque no participaron en los cuartos de final de la Copa del Rey, ronda en la que el conjunto che quedó eliminado tras perder frente al Athletic Club.

A qué hora es el partido de la Liga Valencia – Real Madrid

La Liga programó este frenético y emocionante Valencia – Real Madrid que corresponde a la jornada 23 del campeonato nacional de nuestro país para este domingo 8 de febrero. La patronal presidida por Javier Tebas ha fijado este choque entre el cuadro che y los de Concha Espina en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El balón debería rodar de manera puntual en Mestalla, por lo que no deberían producirse altercados ni incidentes en la previa entre las aficiones de ambos conjuntos.

Dónde y cómo ver gratis el Valencia vs Real Madrid en directo por TV online y en vivo

Uno de los medios de comunicación que adquirió una parte de los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva la mitad de los encuentros de cada fecha fue Dazn. Este Valencia – Real Madrid de la jornada 23 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Habría que aclarar que este canal es de pago, por lo que habrá que tenerlo contratado para disfrutar de todo lo que ocurra en Mestalla, ya que no será retransmitido gratis por TV.

Todos aquellos aficionados del cuadro che, de los de Chamartín y los amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este apasionante Valencia – Real Madrid que corresponde a la jornada 23 de la Liga mediante la app de Dazn. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también podrán su página web a disposición de todos sus clientes para que puedan acceder a ella con un ordenador de forma rápida y cómoda y no perderse nada de lo que suceda en Mestalla.

En la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información previa a este partido de la jornada 23 de la Liga. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Valencia – Real Madrid desde una hora y media antes del arranque y una vez suene el pitido final en Mestalla publicaremos la crónica y las reacciones importantes que se produzcan en la ciudad del Turia. En el canal de Youtube de OKDIARIO también tendrás la opción de escuchar y ver la emocionante narración de Antonio Esteva de todo lo que ocurra en este clásico del fútbol español.

Dónde escuchar por radio en directo el Valencia – Real Madrid

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 23 de la Liga Valencia – Real Madrid deben saber que tendrán la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Mestalla para narrar con todo lujo de detalles lo que esté ocurriendo.

Quién es el árbitro y dónde se juega el partido Valencia – Real Madrid

El Estadio de Mestalla, situado en el barrio valenciano del mismo nombre, será el escenario donde se celebrará este frenético Valencia – Real Madrid de la jornada 23 de la Liga. Este campo se inauguró en 1923, por lo que hace unos años celebró su centenario. En sus gradas caben algo menos de 49.500 personas, por lo que se espera una gran entrada este domingo en un choque que siempre es importante para la hinchada che, que, pese a la situación delicada que atraviesa el equipo, estará ahí animando para lograr los tres puntos.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Javier Alberola Rojas para que imparta justicia en el Valencia – Real Madrid correspondiente a la jornada 23 de la Liga. Al frente del VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, por lo que es el encargado de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la jugada dudosa al monitor que estará localizado en la banda de Mestalla.