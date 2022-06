Hazard ya es otro

«Si encadeno partidos se volverá a ver al verdadero Eden Hazard», prometía el belga después de haber ganado la Champions. El atacante afronta la nueva temporada con el reto de volver a ser el jugador determinante que le convirtió en el fichaje más caro de la historia del club madridista. Y ya está mucho más cerca de conseguirlo.

Hazard mira al futuro con optimismo en busca de recuperar su mejor nivel en el club en el que siempre soñó jugar y pensando también en el Mundial de Qatar. El madridista afrontaba los cuatro partidos en Liga de las Naciones con Bélgica para recuperar sensaciones y estas no han podido ser mejores.

“Eden ha recuperado su velocidad máxima, es un jugador diferente. Los cuatro partidos fueron buenos para él, estamos empezando a ver a otro jugador, física y mentalmente. Manejamos bien la situación y ha sido ejemplar. Ya no tiene dolor», explica Richard Evans, preparador físico de la selección belga.

«Ahora puede descansar antes de volver a empezar con el Real Madrid. Estoy seguro de que el 10% que le falta volverá muy rápido con la preparación. Tendrá un programa especial y luego se irá a Estados Unidos», explica Evans en unas palabras que confirman las sensaciones del Real Madrid y de un Carlo Ancelotti que contará desde el primer día con un Eden Hazard que asume la temporada 2022/2023 como una de las más decisivas de su carrera.

Constantemente lastrado por diversos problemas físicos, Hazard tuvo que conformarse de nuevo con un rol casi testimonial esta temporada, disputando apenas 23 partidos, la mayoría desde el banquillo, con un tiempo de juego acumulado de 903 minutos entre todas las competiciones, con un solo gol en su haber.

Aunque sumó tres títulos a su palmarés Eden Hazard no está contento. «El Real Madrid era el sueño de una vida pero estos tres últimos años no pasaron como había esperado», admite. «No olvido la suerte que tengo de estar en ese club que me permite ganar títulos. Me quedan aún dos años para triunfar. Hoy, se dan todas las condiciones para que lo logre», añade.

Confianza de Florentino

«Hazard ha tenido muy mala suerte. Ahora se siente mejor. Tenemos que creer en él», afirmaba recientemente Florentino Pérez en El Chiringuito. Y es que en el club la confianza en su recuperación es máxima. A pesar de todos los contratiempos que ha atravesado desde su llegada a Madrid, el jugador tampoco ha perdido ni un ápice de su optimismo.

Cabe recordar que Hazard se sometió a una pequeña operación para extraerle la placa de metal que le había sido instalada en su tobillo después de su lesión a la altura del peroné derecho sufrida ante el PSG el 26 de noviembre de 2019.

«Hace un año y medio que me duele el tobillo, que esta placa me molesta», explicaba. «Sé que si encadeno partidos se volverá a ver al verdadero Eden Hazard. En todo caso no tengo ganas de irme porque sé que puedo aportar mucho al club», añadía.

Frustrado por no haber podido justificar su estatus en el Santiago Bernabéu, Eden Hazard inicia ahora una carrera contrarreloj para demostrar su valía. La rapidez con la que regresó con el grupo de Carlo Ancelotti después de haber sido operado el 29 de marzo es ya un primer signo alentador.

Con Bélgica ha tenido la ocasión de acumular tiempo de juego y coger confianza para llegar preparado al inicio de la pretemporada y comenzar la temporada con buen pie con el Real Madrid.