Eden Hazard no tuvo participación en la victoria del Real Madrid por 2-3 en las semifinales de la Supercopa de España, ante el FC Barcelona. El conjunto blanco se impuso una vez más en un Clásico y lo hizo de nuevo sin el belga sobre el campo. El que fuera el fichaje estrella de los madridistas en 2019 sigue inédito en los partidos ante el eterno rival, sin haber contado con un sólo minuto en los seis enfrentamientos entre ambos equipos que se han disputado desde entonces.

Hasta la fecha, ningún Clásico ha contado con la presencia del que debería ser uno de los buques insignia de este Real Madrid. Hazard llegó al conjunto blanco con el objetivo de llenar de alguna manera el vacío dejado una temporada antes por Cristiano Ronaldo, pero las constantes lesiones le han impedido tener continuidad. Hasta el punto de no haber podido disputar por ellos cuatro partidos ante los blaugranas.

Los problemas físicos le impidieron estar en los cuatro partidos jugados contra el Barça en sus dos primeras temporadas como madridista. Sí que estuvo disponible para el encuentro liguero del presente curso. Había mucha expectación en la figura del ex del Chelsea, que acababa de salir de lesión, puesto que era el primer Clásico para que estaba disponible. Sin embargo, se quedó a cero.

Ancelotti optó por no darle minutos. El hecho de que saliera de lesión y el buen rendimiento ofrecido ya por entonces por Vinicius provocó que se quedase en el banquillo. Coincidió además con una gran imagen del Real Madrid en el Camp Nou, que ganó por 1-2 y sin apenas sufrir, lo que provocó que nadie echase en falta a Hazard.

Tras su primera oportunidad, en esta Supercopa se presentaba de nuevo sano para poder jugar su primer Clásico, pero de nuevo volvió a verlo desde el banco. Ancelotti ya ha dejado claro por sus alineaciones y sus cambios que el belga ha pasado a ser la cuarta opción para los extremos, tras Vinicius, Asensio y Rodrygo, y volvió a demostrarlo en Arabia Saudí, al dejarle sin minutos.

No termina de arrancar

Lo cierto es que Eden Hazard sigue sin arrancar en el Real Madrid. Una vez que parece haber superado los problemas físicos que le han impedido ofrecer un rendimiento que se acerque al esperado, continúa sin tener la continuidad necesaria para ponerse a tono y hacerse con un hueco en los planes de Ancelotti. Comenzó con buen pie tras su última lesión, dejando momentos esperanzadores. Sin embargo, con el paso de los partidos se han ido diluyendo una vez más.

Fue titular contra el Cádiz y el Athletic, repitiendo en el partido de la Copa del Rey frente al Alcoyano, además de disputar entre medias la segunda mitad en la derrota ante el Getafe. Pero parece ser que de cara a los partidos grandes, el jugador se cae de los planes de Carletto.

El técnico aún no le ve preparado para disputar partidos de mayor intensidad o, directamente, no cuenta con él. Sólo así se explica que frente al Inter sólo tuviera 10 minutos y que no participase en los encuentros ante el Atlético de Madrid y Valencia. Su suplencia en el choque ante los ches, previo al Clásico disputado en Riad, no era más que un aviso de lo que le esperaba a Hazard en la Supercopa.

El jugador llamado en su momento a liderar el proyecto del Real Madrid volvió a quedarse fuera de un encuentro de especial relevancia. Nada menos que en un Clásico. Un nuevo enfrentamiento ante el FC Barcelona para el que estaba disponible, pero en el que se quedó sin saltar al terreno de juego, pese a que este se marchó a la prórroga y a que Ancelotti disponía, por tanto, de seis sustituciones, de las que consumió cuatro.