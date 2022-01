Ancelotti: «No estoy de acuerdo con Xavi cuando dice que el Barcelona ha dominado»

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España. Los blancos ganaron al conjunto azulgrana en la prórroga con un gol de Fede Valverde. El italiano reconoció que sufrieron y alabó el partido de los azulgranas.

El partido

“No estoy de acuerdo en que el Barcelona ha dominado el partido. Ellos han utilizado la posesión y nosotros la contra. Ninguno ha dominado. Fue un partido sufrido porque fue igualado con buenas jugadas. Siempre se sufre”.

Punto de inflexión

“Hemos empezado muy bien con la salida desde atrás y buscando la contra. Tras adelantarnos hemos bajado la eficacia. Merecíamos ganar en la primera parte y la segunda fue mucho más igualada”.

Equipo imbatible

“Sabemos utilizar las contras. Imbatibles no, aunque lo están haciendo muy bien”.

Lectura del partido

“En la parte final hemos podido defender mejor. El Barcelona ha jugado un buen partido. Era un encuentro muy importante para todos. Tengo que ser honesto, el Barcelona ha jugado un buen partido”.

Físico

“Están cansados y tenemos que evaluar mañana. El esfuerzo fue muy grande. Estamos cansados, pero felices”.

Benzema

“Benzema está bien. Ha tenido un golpe. Son partido que exigen mucho, pero tenemos tiempo para recuperar”.

Rifirrafe con Piqué

“Me estaba enfadando con Piqué porque le he dicho que tenía que tirar el balón fuera como nosotros y me ha dicho que ellos no lo tiran. Le he pedido perdón porque no lo sabía”.

Modric

“Es verdad que Modric tiene una calidad inmensa y es muy complicado el presionarlo, pero Valverde ha marcado el gol que nos ha dado la final”.

Carvajal

«Carvajal sigue siendo una pieza muy importante de esta plantilla».