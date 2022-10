Hazard y Ancelotti no se hablan

Carlo Ancelotti ha dado por imposible a Hazard. El técnico del Real Madrid cree que el jugador belga es un caso perdido, que ya no está para aportar al equipo y por eso le ha condenado al último lugar de la rotación y apenas se hablan. La relación, actualmente, está congelada y sin visos de mejorar a corto plazo.

Así lo desveló en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «Sí, hay un jugador que no se habla con Ancelotti. Es difícil no hablarse con Ancelotti porque es un tipo afable. Es difícil llevarse mal con él porque es encantador. En cualquier caso, el señor Ancelotti ha ganado más Champions que nadie. Ha ganado cuatro como entrenador y el segundo es Zidane. No se habla con un jugador que es el que creo que menos ha jugado, que va a pasar sin pena ni gloria. Me refiero a Eden Hazard», dijo.

A día de hoy, la relación entre Carletto y Hazard es nula. A pesar de los esfuerzos que Ancelotti y su cuerpo técnico han hecho durante la temporada pasada y en el inicio de esta por recuperar al belga, el técnico italiano ha desistido definitivamente en su intento y cree que Hazard es un caso perdido para él y para el Real Madrid. Un jugador amortizado que nunca cumplió ni la mitad de las expectativas que generó su fichaje. Por eso le ha condenado al último lugar de la rotación.

Los datos de esta temporada de Hazard en el Real Madrid son simplemente escalofriantes: sólo ha disputado dos partidos oficiales de 16 como titular, frente al Mallorca en Liga y contra el Shakhtar en la Champions, y en ninguno de ellos llegó a completar siquiera 60 minutos.

Irrelevante Hazard

Además, Hazard se ha quedado sin jugar ni un solo minuto en 11 de los 16 partidos oficiales del Real Madrid esta temporada a pesar de que ha estado disponible para Ancelotti en todos los partidos desde que arrancó el curso, por supuesto sin un minuto para el belga, en la Supercopa de Europa. Su papel en el equipo blanco es tan irrelevante que hasta podría llevarle a perder la titularidad (que no la convocatoria) con Bélgica en el Mundial.

Hazard, por su parte, se siente maltratado por Ancelotti. El futbolista cree que no le ha dado las mismas oportunidades que a otros jugadores y que sin minutos no puede ni demostrar su calidad ni mucho menos volver al nivel que exhibió en el Chelsea. Por eso, Hazard y su agente están buscando equipo para irse después del Mundial aunque sea cedido porque sabe que con Ancelotti no va a tener ninguna oportunidad.

En el Real Madrid, aunque sólo sea por liberarse de su elevadísima ficha, no ven con malos ojos la salida de Hazard en enero porque, igual que le ocurre a Ancelotti, le consideran un futbolista totalmente amortizado.