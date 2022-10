Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación antes del encuentro que enfrentará a Leipzig y Real Madrid. Los blancos han viajado a Alemania con el objetivo de sumar el punto que necesitan para asegurar la primera plaza del grupo de la Champions. Hay que recordar que ya tienen su presencia en octavos asegurada.

Objetivo

“Está claro. Hay que hacer un buen partido para olvidarse de la fase de grupos. Hay que ser primeros, tenemos una oportunidad y estamos concentrados”.

Momento del equipo

“Es un periodo de la temporada muy intenso. Jugamos muchos partidos, demasiados para mí, y lo estamos aguantando muy bien. Tenemos algunos problemas en forma de bajas y es normal. El Mundial llega en el tiempo justo”.

Proteger jugadores

“No creo que piensen en el Mundial, aunque quieren llegar bien. Lo hacen teniendo continuidad en la temporada. Son pequeñas cosas y nosotros no queremos arriesgar en un momento importante. Es mejor perder a Benzema o Modric para un día que para un mes. Los cuatro, contando a Ceballos, volverán el domingo”.

Continuidad de Asensio

“Sabe muy bien lo que pienso yo. Son jugadores que acaban contrato en un año y durante el parón se podrá hablar de esto. Hasta que no termine esta parte de la temporada no tiene sentido. Hay mucho tiempo para hablar y Asensio será uno de estos temas”.

Minutos de Asensio

“Lo que le pido a un futbolista que juega menos es que sea profesional, serio y aguante. Mañana hay varios que pueden jugar y aportar al equipo”.

Miedo a una lesión

“Las lesiones existen en el fútbol. Si no te quieres lesionar te tienes que quedar en el sofá, ya que te puedes lesionar en un entrenamiento, en un contacto con un compañero. No creo que estén preocupados, porque todos quieren entrenarse. Si alguno me dice que tiene miedo le digo que se quede en casa, que hay películas y series muy buenas”.

Movilidad de Rodrygo

“Es importante. El profesor, que es Karim, le ha enseñado bien. Viendo a Benzema entiendes como tiene que jugar un delantero centro en el Real Madrid ahora”.

Rotaciones

“Vinicius va a jugar, no está cansado”.

Partidos de Liga

“En este club todos los partidos son importantes y hay que sacar lo mejor que tenemos. El objetivo es terminar bien esta primera parte de la temporada, que no decide nada, pero te pone en una buena posición en la Liga y en octavos de final de la Champions”.

Apuestas

“La apuesta que tenemos es colectiva, que queremos hacerlo bien este año”.