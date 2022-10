El entrenador del Leipzig se rinde al Real Madrid: «Es el mejor equipo del mundo»

Marco Rose se ha deshecho en elogios al Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo de Champions League que enfrentará al Leipzig contra el conjunto blanco. Los alemanes necesitan ganar para allanar el camino a octavos mientras que los blancos les vale con un punto para sellar su pase como primero de grupo.

Bajas del Real Madrid

«Hay jugadores que tienen mucha calidad para reemplazarlos, Asensio, por ejemplo. Hay otros jugadores que quieren jugar, mostrarse en el campo y ellos tienen el equipo mejor de todo el mundo. Claro que faltan uno o dos jugadores importantes en el Real, pero, como he dicho, es un grupo fantástico con gente como Kroos. Ponerles presión va a ser difícil. En ataque están Rodrygo, Vinicius… por eso es el Real Madrid. Courtois también es el mejor portero del mundo. Ellos han ganado la Champions».

¿Cómo ganar al Real Madrid?

«Necesitamos ser valientes, sin balón y con la posesión. En general tenemos que ganar balones. Va a ser difícil. Ellos tienen mucha calidad con Courtois para iniciar la construcción del juego. No van a dejarnos. Tenemos que se muy compactos, activos. Tenemos que aprovechar los momentos de posesión y las transiciones, como hicimos en la ida, sobre todo en la primera parte. Tenemos que hacer mucho con la posesión. El Madrid es un rival que prefiere tener el balón».

Ambición

«A mí me gusta estar aquí, jugar la Champions con el RB Leipzig. Es una cosa bonita para esta región que podamos ofrecer partidos como estos. Tenemos un equipo muy ambicioso, que lleva años trabajando. Nuestra tarea es continuar aquí y jugar estos partidos».

Nkunku y Olmo

«Dani ha hecho sus primeros minutos después de su pausa. Hablamos de empezar con 10 minutos y funcionó muy bien. Pueden ser más mañana, vamos a ver. Pero como Timo, no va a ser un candidato para noventa minutos. Christopher [Nkunku] ha tenido su operación, no ha jugado mucho, con su brazo no es muy fácil, pero puede tomar faltas. También puede ser un candidato para el once inicial».