Haaland se rinde a Benzema: «Tiene 35 años y ahora es incluso mejor»

Erling Haaland está llamado a coger el trono del fútbol mundial junto a Kylian Mbappé tras casi dos décadas del duopolio entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Ahora, el noruego no deja de devorar récords en la Premier League y desea desde ya ganar títulos e, incluso, el Balón de Oro, como ha hecho Benzema este año a los 34 años de edad: «Dentro de 12 años espero ser mejor que ahora», relató.

El noruego habló sobre los objetivos y aspiraciones que tiene con el Manchester City, equipo llamado a ganar la primera Champions League de su historia, el futuro de su selección y el deseo de jugar la Copa del Mundo de 2026 o la forma en la que emplea la meditación para ayudarle en el fútbol: «Haré todo lo que está en mi mano para ser un jugador clave y ganar trofeos con el Manchester City. Mi objetivo es que ganemos la Champions League, espero», comentó el delantero de 22 años.

Sobre la posibilidad y el sueño de poder disputar con Noruega el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, el ex del Borussia Dortmund confía en debutar en un acontecimiento de estas características, pese a ser un país pequeño. «Noruega es un país muy pequeño. Tiene 5,5 millones de habitantes. Creo que menos. No somos un país grande. Pero luego en el Mundial ves a países pequeños haciendo cosas increíble. Esperamos clasificarnos, es mi mayor meta con ellos. Espero jugar las eliminatorias con Noruega algún día», dijo sobre este tema.

El Balón de Oro es el mayor premio individual al que puede aspirar un futbolista y Haaland, como no, también piensa en ello, aunque no mucho. «A todos nos gustaría ganarlo. Pero no creo que sea bueno pensarlo mucho. Si tu equipo y tú jugáis realmente bien, obtendrás buenos resultados, empezarás a ganar trofeos, y seguramente estarás entre los finalistas. Como De Bruyne, que quedó tercero, y creo que bien merecido, por cierto. Pero sí, no puedes ponerte a pensar esas cosas», comentó en una entrevista para la revista GQ.

Rendido a Benzema

Y es que Karim Benzema es un claro ejemplo para los jóvenes que, pese a sus 35 años, sigue al más alto nivel y siendo el jugador más importante de un Real Madrid que acaba de ganar la Champions League. «Mira a Benzema, tiene 35 años y creo que ahora es incluso mejor”, opinó Haaland. «Así que dentro de 12 años espero ser mejor que ahora», zanjó.