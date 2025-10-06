Haaland y la frase sobre Mbappé que ha puesto a todo el mundo con las orejas tiesas

La temporada futbolística 2025/26 apenas llega a los dos meses de competición en las grandes ligas europeas. Pese a la escasa muestra de partidos disputados hasta el momento, tres delanteros se postulan como los principales candidatos a conquistar la Bota de Oro. Los tres últimos ganadores del trofeo que premia al máximo goleador en Liga de Europa son también los mejor posicionados para volver a hacerlo: Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland.

El delantero noruego anotó el único tanto de la victoria del Manchester City ante el Brentford. Con él, Haaland suma nueve goles en siete partidos de Premier League. Unos números que apuntan a superar los 22 que convirtió la pasada campaña en el campeonato liguero. Al preguntar al ariete citizen tras el partido por la posibilidad de ganar su segunda Bota de Oro, el reportero destacó a Harry Kane (líder en este apartado con 11 goles) como su principal rival. «No olvides a Kylian (Mbappé) tampoco. Ha tenido un buen inicio».

El ’10’ del Real Madrid iguala los registros goleadores de Haaland a estas alturas de la temporada. El jugador francés lleva nueve tantos en ocho encuentros de Liga. Aunque los goles en esta competición no se contabilizan para la Bota de Oro, Mbappé también lidera la tabla de goleadores en Champions League por delante de Harry Kane (4) y Haaland (3). El delantero merengue busca revalidar su Bota de Oro de la pasada campaña, cuando superó a Viktor Gyökeres y Mohamed Salah con 31 tantos en Liga.

‘I need to keep up’ 🤣 Erling Haaland is going head-to-head with Harry Kane and Kylian Mbappe for this season’s European Golden Boot. He’s wants it 💪 ↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football’s New Home, Stan Sport. Stream now.#StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/cZYylSAXqE — Stan Sport Football (@StanSportFC) October 5, 2025

El buen inicio de temporada de Kylian Mbappé y Erling Haaland de cara a portería no alcanza, por el momento, para acercarse al nivel realizador de Harry Kane con el Bayern de Múnich. El jugador inglés, que ya conquistó la Bota de Oro en la 2023/24 con 36 goles, es la referencia del equipo más en forma de Europa en lo que llevamos de temporada. Los de Kompany cuentan sus partidos por victorias. Su dominio es aún más evidente en la Bundesliga, en la que han ganado en las seis jornadas disputadas y tienen un promedio de cuatro goles por partido. Kane es el principal culpable de estas cifras, ya que suma 11 de los 25 tantos de los bávaros en la competición.

Haaland, Kane y Mbappé, el tridente

Más allá de los tres aspirantes a la Bota de Oro ya nombrados, no aparecen otras alternativas por el momento. En España, Julián Álvarez, con seis, y Vinicius Junior y Etta Eyong, con cinco tantos, siguen al francés. En la Premier League, sólo Semenyo (Bournemouth) se acerca a los registros de Haaland con seis goles. Harry Kane dobla las cifras de sus perseguidores, ya que su compañero Luis Díaz y el turco Uzun han sumado cinco dianas. En otras grandes ligas como la Serie A, donde lidera Pulisic con cuatro goles, y la Ligue 1, Ansu Fati y Panichelli con cinco, tampoco apunta a emerger ninguna fuerza goleadora a la altura del trío.