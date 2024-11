Guti ‘rechaza’ al Castilla: «El filial no es un reto para mí»

La reacción de José María Gutiérrez, Guti, a la exclusiva de este lunes del director de OKDIARIO en El Chiringuito de Jugones ha traído mucho revuelo. Eduardo Inda desveló que Raúl González Blanco no seguirá en el Castilla la temporada que viene porque el Real Madrid no le renovará, a lo que Josep Pedrerol, presentador del programa, le preguntó si él asumiría el puesto de entrenador del segundo equipo blanco, negándose este por completo.

«Yo tuve la oportunidad de estar en el Castilla y me fui. Si yo me hubiera quedado en el Juvenil A un año más, que fue el momento en que Santi Solari iba a subir al primer equipo», comenzó Guti, que dio sus primeros pasos como entrenador en 2013 en el alevín del Real Madrid y llegó hasta el Juvenil A, con el que levantó la Copa y la Champions en 2017, marchándose un año después para probar suerte en el fútbol de Turquía como segundo entrenador del Besiktas.

«Era así porque surgió así», añadió en este sentido cuando Pedrerol le rebatió que no sabía realmente si habría sucedido aquello de subir directamente al banquillo del primer equipo. El presentador del programa le repreguntó sobre este asunto, encontrándose de nuevo con la negativa de Guti: «Le diría que no al Castilla. Esa etapa para mí ha acabado. ¿Entrenar en el Real Madrid ahora mismo? Ha acabado. Esa es la realidad».

Guti y su ‘rechazo’ al Castilla

«Yo ahora mismo no cogería al Castilla. Para mí ahora no sería un reto coger al Castilla. Volver al filial no sería un reto para mí», aseguró Guti, un técnico que sabe lo que es dirigir a un equipo de Segunda División como hizo con el Almería en la temporada 2019-20 durante 21 jornadas. Sus motivos para este rechazo son claros, y es que ya ha vivido «esa etapa impresionante de formación», pero todo se queda en eso para él, en un proceso formativo.

«El reto no es subir a Segunda, el reto es formar a jugadores para que puedan estar en Primera o en el primer equipo. Y esa etapa ya la pasé. No voy a volver a la formación», sentenció. Y es que el futuro del Castilla es bastante incierto, pero Inda puso luz en su sección semanal de noticias en El Chiringuito con la exclusiva de la no continuidad de Raúl.

«Raúl tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 y el Real Madrid tiene decidido que no le renovará como entrenador del Castilla. Dije que podía caer antes de final de temporada. Está algo menos grave antes la situación del equipo. La alternativa que tiene el Real Madrid es ofrecerle que se quede en el estamento de asesores o que salga. Yo creo que saldrá y que intentará una aventura como entrenador. Si se queda sería dentro del organigrama del Real Madrid como asesor, embajador», explicó el director de OKDIARIO.

Hace ya un mes Eduardo Inda desvelaba en el mismo programa deportivo que el Real Madrid no iba a despedir a Raúl, pero que en el club esperarían un gesto del técnico del Castilla si la situación del filial madridista no cambiaba. Si la mejora no se producía, esperaban que el mítico ‘7’ tomara la decisión de hacerse un lado, dimitiendo para que llegase un nuevo técnico a reconducir el rumbo del equipo.