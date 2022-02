El futuro de Erling Haaland sigue dando de qué hablar. La incógnita de saber dónde jugará el próximo año el Borussia Dortmund mantiene en vilo a los grandes clubes del continente, que buscan hacerse con sus servicios este verano. Ahora, Ruud Gullit, el histórico jugador del Milan y de la Holanda campeona de Europa en 1988, se ha pronunciado acerca de la figura noruega, para la que ha situado únicamente tres escenarios posibles de cara al futuro, entre los que figura el Real Madrid.

El neerlandés ha dado su opinión sobre dónde jugará en los próximos años el que es hoy por hoy uno de los mejores delanteros del continente. Gullit ha descartado el sueño de Laporta de hacerse con Haaland, así como la posibilidad de que el Manchester United busque renacer de la mano del nórdico, dejando sólo al conjunto blanco, al Manchester City de Guardiola y al Liverpool como los únicos aspirantes a hacerse con su fichaje.

«Lo veo en Inglaterra, pero creo que no irá al Manchester United. El City le vendría bien por Pep Guardiola. Pero Jürgen Klopp y Liverpool también serían geniales. Lo que ha hecho Jürgen con este club es increíble. Solo tienes que elogiarlo, siempre tiene hambre. Eso le queda bien a Haaland, es su estilo. En España, sólo el Real Madrid es una opción. Estos son los tres clubes que competirán por Erling», ha destacado el ex jugador rossonero, ahora embajador de los premios Laureus.

El tulipán negro reduce la lista de candidatos a llevarse al noruego a los tres conjuntos que, hoy por hoy, cuentan con mayor probabilidad de llevárselo. La situación económica por la que atraviesa el Barça hace imposible que puedan desembolsar la cantidad que solicitará el Borussia Dortmund, así como lo exigido por Raiola para cerrar la contratación. En lo referente al United, la cantidad de estrellas con las que cuenta en ataque y la dificultad para desprenderse de ellas complica su llegada, así como la situación deportiva por la que atraviesan.

Así las cosas, Gullit ha dejado como únicos candidatos al Real Madrid, que este verano buscará cerrar una delantera galáctica con la llegada del jugador del Dortmund y de Kylian Mbappé, así como al City y al Liverpool, que en Inglaterra y, probablemente, en el continente, están un escalón por encima del resto. Las palabras se han producido en una charla con distintos medios deportivos, entre los que se sitúa Bild, en relación a los Laureus del deporte, que se celebrarán en abril.

Uno de los nominados al premio al mejor deportista del año es Robert Lewandowski, sobre el que ha querido mostrar su admiración: «Lo amo como jugador, lo puede todo. También creía que ganaría el Balón de Oro. Fue una sorpresa que no sucediera de esa manera. Pero no fue una estafa, solo un simple voto. Es muy lamentable que esté activo en la misma época que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Siento que no es tan valorado en todo el mundo como los otros dos. Esto es una lástima».