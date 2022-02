Joan Gaspart anuncia el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Joan Gaspart acostumbra a hablar claro y volvió a hacerlo para referirse a la llegada, probable, de Kylian Mbappé al Real Madrid en verano. El ex presidente del Barcelona directamente da por hecho el fichaje del astro francés y, además, criticó la situación de Osumane Dembélé en el Barça, opinando de forma dura sobre la opción de que se quede hasta final de temporada sin jugar en el conjunto azulgrana.

«Os voy a dar la exclusiva. Kylian ya ha fichado por el Real Madrid, estoy seguro. Conozco a Florentino y estoy seguro», afirmó Gaspart, dando por hecho un fichaje que reforzaría al eterno rival con uno de los mejores futbolistas del planeta a coste cero.

Gaspart también habló de la situación de Ousmane Dembélé y es partidario de que el futbolista siga jugando hasta el 30 de junio, cuando expira su contrato con el Barça. «Mientras que Dembélé esté en el Barça tiene que jugar, no estamos para dar lecciones educativas y él va a jugar igual. Tenerle y no ponerle es de cornudo y apaleao», espetó.

En las declaraciones, a Radio Marca, el ex presidente también fue preguntado por la situación económica del Barcelona. «Me ocupa más que me preocupa, está claro que el Barcelona tiene capacidad para recuperarse económicamente. El Barça está así porque se somete a un control muy férreo, es una situación pública con puertas abiertas».

En la comparación con el Madrid, Gaspart opinó sobre las diferencias. «En el Real Madrid eso no es así, lo que pasa en el Real, no lo sabe nadie. Lo único que la gente sabe es que hay un superempresario al frente, se organiza una reunión de compromisarios en la que cuesta encontrar a dos que no están de acuerdo. En el Barcelona somos diferentes».