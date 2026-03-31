Güler no se pierde el Mundial: Turquía se clasifica y Arda vuelve feliz e ileso tras jugar 83 minutos

Arda Güler no se pierde el Mundial 2026 después de que Turquía haya eliminado a Kosovo en la repesca (0-1). La selección turca ganó por la mínima con un gol de Aktürkoglu, jugador del Benfica de José Mourinho, en el 53′ y estará en la cita de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. De ser convocado, el futbolista del Real Madrid disputará su segundo gran torneo internacional tras la Eurocopa de 2024 en Alemania.

El mediapunta jugó 83 minutos antes de ser cambiado por Eren Elmali y no tuvo ningún percance, por lo que llegará a Valdebebas ileso y, sobre todo, feliz por la clasificación de su Turquía al Mundial. La selección otomana queda encuadrada en el grupo D, junto al anfitrión Estados Unidos, Australia y Paraguay A priori, será asequible para que Güler pueda meterse en dieciseisavos.

Pocas veces tendrá tan cerca el acceso a la fase final de un gran evento el combinado kosovar, independiente desde hace una década, que se quedó a las puertas de un Mundial. Pero fue inferior, superado por la experiencia de los jugadores otomanos, más acostumbrados a momentos relevantes, miembros de grandes clubes.

Es el caso de Güler, que fue de menos a más en Pristina, y de Yildiz, por momentos el mejor del equipo de Vincenzo Montella, desequilibrante. Turquía prolongó su buena dinámica y lleva invicta ya seis encuentros. Aplacó como pudo la insistencia y el furor local reflejado en un remate de Veldin Hodza que taponó Abdulkerim Bardacki y otra justo después de Kreshnik Hajrizi que evitó Çakir.

Güler al Mundial con Turquía

Tardó media hora en sacudirse el dominio Turquía, que había ganado los tres partidos que previamente había jugado con Kosovo, y Orkun Kokcu tiró fuera por poco en una asistencia de Arda Güler. Después, en los mejores momentos visitantes, fue en las botas de Yildiz y bajo palos salvó Hajrizi aunque Fisnik Asllani pudo poner por delante a Kosovo en un tiro que dio en el larguero.

Se salvó Turquía que tomó ventaja al inicio de la segunda parte en una buena combinación entre Kerem Akturkoglu que logró anotar tras hacer la pared con Kokcu para batir a Arijanet Muric. El gol frustró al equipo local. Yildiz tuvo el segundo, pero Kosovo tiró de la fe que le ha llevado hasta este momento y obligó a Cakir a erigirse en salvador. No fue suficiente. Turquía resistió y selló su objetivo. Disputará por tercera vez en su historia, tras 1954 y el 2002, una fase final. Kosovo se queda en puertas.