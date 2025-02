Guardiola: «Mentí cuando dije que teníamos un 1% de pasar ante el Real Madrid»

De nuevo noche de baile en Champions, y de nuevo con Real Madrid y Manchester City como bailarines sobre la tarima del Bernabéu. Ambos equipos afrontan la última parada de la carretera secundaria que supone el playoff previo a los octavos de final. La nueva entrega del derbi de Europa vale una clasificación a la siguiente ronda y también resolverá una dicotomía para Guardiola, seguir con vida o finalizar la aventura continental.

«Los jugadores tienen que darlo todo. No pueden jugar bien sin presión. El Bernabéu es lo que es. Independientemente de donde sea. Hay momentos en los que se va a sufrir. El resultado de la ida no es bueno, tenemos que hacer un partido perfecto. Atacar y marcar goles, esa es la idea. Otros años hemos tenido otros escenarios», asegura Guardiola.

El técnico español, hundido tras el 2-3 de la ida, llegó a decir que su equipo únicamente tenía un 1% de posibilidades de pasar de ronda. «Os mentí. No me creísteis. El comentario lo dije porque estábamos fuera y nadie daba un duro por nosotros y cuando pasan los días uno se anima. Intentaremos pasar. Carlo no me tiene que comentar nada antes del partido».

Guardiola también se pronunció sobre el torrente de interpretaciones y traducciones que ha levantado el comentario de Bellingham a Munuera. «Nunca he llegado a entender el ‘fuck off’ y el ‘fuck you’. Ha habido insultos desde que el fútbol es fútbol. El problema no es la traducción si no la interpretación. He visto que investigan a Munera. Dejarles en paz».