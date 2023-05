Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación tras el empate que firmaron en el estadio Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Manchester City. Los dos mejores equipos del mundo dieron una exhibición que acabó en tablas. El billete para la final de la Champions se decidirá dentro de una semana en el Etihad Stadium.

El partido

«Hay que felicitar al equipo. Cuando éramos mejores marcaron y cuando ellos eran mejores marcamos nosotros. Está abierto y en Manchester será una final».

Walker

«Sabe lo importante que es para nosotros y estamos contentos por él. Ha sido excepcional contra uno de los oponentes más difíciles».

Alaba y Rüdiger

«El fútbol es el fútbol. En los primeros minutos, fuimos mejores. No me ha sorprendido como ha jugado el Madrid. Lo hemos hecho muy bien y ha sido increíble. Hay que ver cómo encontrar el equilibrio y si podemos atacar un poco. Alaba y Rüdiger estaban muy cerca de Haaland y no le hemos encontrado. A lo mejor hay que ajustar algo. Jugamos en casa con nuestra gente».

Descanso

«Hay que recuperarse. Jugamos el domingo, pero para la Champions no es bueno».

Posición de Kroos

«Kroos nos hace defender más de lo que nos gustaría».

Juego del Madrid

«Prefiero un 1-1 que un 3-0. Me hubiese gustado ganar, pero aquí no se hace con un resultado amplio. Han mostrado una capacidad asociativa que hace tiempo que no veía en el Madrid. En la primera parte estábamos bien, pero faltó agresividad. Hay que ajustarse un poco en la vuelta. Nos puede hundir Vinicius, porque es imposible evitarlo, pero no con los pases».

El resultado

«Estoy muy contento con el juego y con el resultado. Sé contra el equipo que jugamos».

Julián Álvarez

«Puede ser que Julián entre. No me interesaba en la segunda parte. Tenía situación de centrocampista».

Conformarse al final

«Puede ser, pero le doy mérito a ellos. Igual tendría que haber hecho más cambios. No era fácil. Rüdiger y Alaba se cerraron muy bien».