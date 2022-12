Granero: «El Real Madrid tiene la obligación de ganar y de ser el mejor»

Esteban, el ‘pirata’, Granero atendió a OKDIARIO en Valencia tras la presentación del nuevo proyecto de Sergio Canales, una clínica de recuperación y superación deportiva llamada Breakers. El ex futbolista del Real Madrid fue uno de los invitados junto a Arbeloa, Albelda o Xabi Prieto entre otros.

Pregunta: Proyecto ilusionante Breakers

Respuesta: «Súper ilusionante. La verdad es que es un concepto nuevo, muy global y pensando en la recuperación no solamente física, sino en la transformación de los deportistas, que yo creo que es a lo que aspira todo deportista, a superarse. Y bueno, un concepto muy novedoso, hecho para gente que está con una lesión, pero también hecho para gente que no está con ninguna lesión y solo quiere mejorar. Además de la mano de Sergio, que tiene experiencia en el deporte y experiencia en superarse. Yo creo que es un ejemplo claro de eso, así que pues encantado de estar aquí con él».

P: ¿Cómo ve a la selección española en el Mundial de Qatar?

R: «La selección es un equipo de garantías. Creo que una Copa del Mundo es traicionera porque cualquier detalle te puede dejar fuera. Ls selección lo está haciendo bien a pesar de todo. Ha tenido pocos momentos malos. El otro día tuvo una penalización muy grande por unos minutos malos, pero creo que tiene un equipo sólido, con las ideas claras y yo creo que es favorita junto a dos o tres selecciones más. Pero un Mundial es muy traicionero y puede pasar cualquier cosa, pero todos estaremos animando a la selección».

P: ¿Cómo ve al Real Madrid en Liga y Champions esta temporada?

R: «Veo al Madrid cómo siempre, con esa obligación de ser el mejor y de ganar. Y esa es la identidad del Real Madrid. Ellos están acostumbrados a vivir con ello y estoy seguro que no les va a pesar. Para mí son favoritos a todo, como siempre, por dos motivos, uno porque nos están acostumbrando a que siempre ganan o casi siempre, y otro por el cariño personal».

P: ¿Predijo algo la inteligencia artificial sobre este Mundial?

R: «Nosotros personalmente no hemos hecho averiguaciones sobre los resultados del torneo, pero sí que tiene la capacidad de reducir incertidumbre sobre cosas que van a pasar, como por ejemplo, quien tiene más probabilidades de ganar. Han salido algunos estudios interesantes. Pero nosotros no nos hemos aventurado ahí. Creo que los que tienen más probabilidades de ganar posiblemente sean los que mejor lo van haciendo. Francia, Brasil, España o Argentina. Algunos favoritos ya han ido cayendo, como Alemania, y no sé si eso era muy predecible, pero bueno, ahí va a ser apasionante. Lo bonito del fútbol es que todavía existe mucha aleatoriedad y a eso nos agarramos».