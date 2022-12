El Juvenil de Arbeloa deja vivo al Atlético en un derbi con polémica arbitral

El Real Madrid no pudo llevarse la victoria ante el Atlético (0-0) en un derbi en el que fue muy superior a su rival, gozó de las mejores ocasiones y vio como se le anulaba un gol legal por fuera de juego en la primera mitad. El equipo de Arbeloa sigue imbatido y comandando la clasificación en el Grupo V de la División de Honor.

El Real Madrid fue muy superior al Atlético en una primera parte donde el equipo de Arbeloa tuvo las mejores ocasiones y mereció marcharse al descanso por delante en el marcador. La jugada polémica de los primeros 45 minutos llegó a dos del final, cuando César Palacios realizó una genital asistencia para que Pol Fortuny batiera al guardameta rojiblanco con facilidad. Pero para sorpresa de todos, Roberto Carralero decidió anular el tanto por fuera de juego.

Pol Fortuny scored after an amazing assist from César Palacios.

The referee said it was offside… It wasn't at all… What a roberry… pic.twitter.com/o5eoQ7PDaK

— Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) December 4, 2022