La gran duda de Ancelotti ante el Valencia: Lunin o Fran González

Forzar o no forzar, esa es la cuestión. Ancelotti deberá decidir quién debe ser el portero del Real Madrid contra el Valencia este sábado en el estadio Santiago Bernabéu. Lunin ha entrado en la convocatoria, pero no está ni mucho menos al cien por cien. Ante la Real Sociedad, el pasado martes en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, sufrió molestias en el sóleo que le obligan a estar en duda. Si finalmente no juega, el elegido será el canterano Fran González.

En el Real Madrid lo tienen claro: no se va a forzar a Lunin para este encuentro ante el Valencia. Si no se ve al 100%, no jugará el ucraniano. Lo haría Fran González, en el que Ancelotti tiene «total confianza». El canterano está cerca de tener la gran oportunidad de su vida ante una serie de infortunios: está lesionado Courtois y Lunin está tocado.

En el club blanco consideran que Lunin sí tiene que estar plenamente disponible para el duelo ante el Arsenal de Champions, partido que se juega el próximo martes. Puede ser que en el Emirates de Londres esté Courtois, pero lo que se quiere es que si finalmente no llega el belga, sea Lunin el que juegue. Y para ello no hay que tampoco forzarlo en este duelo ante el Valencia de Liga.

Ancelotti y Llopis, entrenador de porteros del Real Madrid, junto a los servicios médicos del club blanco, deberán tomar la gran decisión. Lunin está dispuesto a forzar, pero si lo hace y se agrava su lesión, teniendo en cuenta que Courtois también está lesionado en estos momentos, podría perderse el partido de ida contra el Arsenal en los cuartos de final de la Champions. En principio, el belga será titular en Londres, pero si no llega a tiempo y sin el ucraniano, el problema sería mayúsculo.

Por ello, Ancelotti deberá decidir qué hacer en las horas previas al duelo. Si Lunin corre un riesgo importante de agravar su lesión, la lógica dice que no debería forzar, pensando en el futuro. De no hacerlo, Fran González, portero del Castilla, sería el elegido para formar bajo los palos del estadio Santiago Bernabéu contra el Valencia.

Confianza en Fran González

De jugar, Fran González se estrenará con el primer equipo madridista en el estadio Santiago Bernabéu y Ancelotti dejó claro en la previa que la confianza en él es máxima.

«No hay preocupación. Courtois está mucho mejor y creemos que puede llegar al martes. Para mañana tenemos dudas con Lunin porque tiene una pequeña molestia. Va a probar en el entrenamiento de hoy y, si no está bien, tenemos total confianza en Fran. Su único problema es que es joven, pero les ha pasado a todos. Antes o después llega tu momento, si llega estaremos muy felices por él. Estamos convencidos de que va a tener un gran futuro como portero. Ninguna preocupación por nuestra parte», aseguró Ancelotti.

Llegado en 2022 de la Cultural Leonesa, en La Fábrica está quemando etapas a toda velocidad. Llopis alucina con la progresión de un Fran González que cuenta con la confianza plena de Carlo Ancelotti. No deja de progresar en cada entrenamiento. Desde Valdebebas destacan lo bien que va a los balones altos, uno de sus fuertes teniendo en cuenta que a sus 19 años mide 1,99 metros. «Sale con confianza y cuando lo hace es tremendamente seguro», aseguran.

Su evolución no para en ningún momento. La pasada temporada compatibilizó el Juvenil A con el Real Madrid C, mientras que era habitual verle en los entrenamientos del primer equipo, con el que fue convocado en 21 ocasiones. Este curso ha estado continuamente en dinámica del primer equipo, tanto en los entrenamientos como en las convocatorias de Ancelotti.