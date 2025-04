Convocatoria del Real Madrid contra el Valencia: Lunin está en la lista

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro contra el Valencia tiene a Lunin como principal novedad. El ucraniano, de momento, ha entrado en la lista, aunque hasta pocas horas antes del encuentro no se sabrá si puede jugar o no, ya que sufre molestias en el sóleo. Si no puede jugar, el guardameta titular de los blancos sería Fran González.

Lunin sufre molestias en el sóleo. Una dolencia que se sufrió en el encuentro que enfrentó a Real Madrid y Real Sociedad el pasado martes en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Sólo podrá jugar contra el Valencia si se infiltra y fuerza para estar disponible, aunque correría el riesgo de agravar su dolencia.

Por otro lado, Ancelotti no podrá contar para este partido con Militao, Carvajal, Courtois, Mendy y Ceballos. Los dos primeros están lesionados de larga duración, mientras que el lateral izquierdo y el utrerano tratarán de llegar al encuentro contra el Arsenal del próximo martes. Al igual que el portero.

El Real Madrid se enfrenta al Valencia en la jornada 30 de la Liga con el único objetivo de seguir sumando de tres en tres para tratar de meter presión a un Barcelona que se enfrenta, también el sábado, al Betis en el estadio Olímpico de Montjuic. El campeonato doméstico encara la recta final con todo por decidirse.

Confianza en Fran González

Si, finalmente, el ucraniano no está disponible, el portero del Real Madrid será Fran González. El canterano podría estrenarse con el primer equipo madridista en el estadio Santiago Bernabéu y Ancelotti dejó claro en la previa que la confianza en él es máxima.

«No hay preocupación. Courtois está mucho mejor y creemos que puede llegar al martes. Para mañana tenemos dudas con Lunin porque tiene una pequeña molestia. Va a probar en el entrenamiento de hoy y, si no está bien, tenemos total confianza en Fran. Su único problema es que es joven, pero les ha pasado a todos. Antes o después llega tu momento, si llega estaremos muy felices por él. Estamos convencidos de que va a tener un gran futuro como portero. Ninguna preocupación por nuestra parte», aseguró Ancelotti.

Convocatoria del Real Madrid