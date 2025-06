Gonzalo cumple «un sueño» con el Real Madrid: «Todos los jugadores de La Fábrica estamos preparados»

Gonzalo García fue el autor del primer gol de la era Xabi Alonso con el Real Madrid. El delantero, canterano del equipo blanco, se mostró «contento y feliz» por su gol y la primera titularidad, pero espera más «victorias» en los dos siguientes partidos de la fase de grupos contra el Pachuca y el Salzburgo tras el empate (1-1) ante el Al Hilal en el estreno en el Mundial de Clubes.

«Por lo personal, bastante contento, por el gol, por todo. Primer partido como titular con el primer equipo, un sueño, pero un sabor agridulce por el resultado, por no habernos llevado la victoria, pero con ganas para los siguientes partidos llevarnos dos victorias», comenzó Gonzalo en zona mixta del estadio Hard Rock de Miami.

«Más que una recompensa es un claro ejemplo de que todos los jugadores de La Fábrica, en este caso los del Castilla, estamos preparados, estamos ahí entrenando para cuando nos llegue la oportunidad saber aprovecharlo como hemos hecho Víctor (Muñoz) y yo», valoró.

«Me veo con capacidades, sabía lo que tenía que hacer, pero no me comparo con nadie. Endrick es un gran delantero, el resto de los jugadores también. Estamos hablando de la plantilla del Real Madrid, son los mejores jugadores que hay en el mundo. Cuando nos den la oportunidad a los del Castilla vamos a aprovecharla como venimos haciendo toda la temporada», insistió.

Sobre su salto, dijo que se parecía al de «B o cualquier otro». «Muy contento y feliz por el gol, por saber llegar, jugar mi primer partido como titular con el Real Madrid que para mí es un sueño y poder contribuir con el equipo para así ayudarle y llevarnos un gran buen punto».

Gonzalo, titular con Xabi Alonso

«Lo que me había pedido el míster era que me quedara en última línea, que fijara centrales, que estuviera pendiente a cualquier situación de rechace, de centro, de despiste que supiera y pudiera aprovechar», explicó sobre las órdenes de su entrenador, Xabi Alonso.

«No es por poner excusas, pero no estamos acostumbrados a jugar a esta hora y mucho menos con un calor tan grande», comentó. «No he hablado con el entrenador ni con nadie. Llevo trabajando todo el año desde que entré en la cantera. Es el sueño mío de pequeño», zanjó Gonzalo.

«Hemos ido de menos a más, intentándonos acostumbrar al terreno de juego, al calor. Hemos apretado mucho más en la segunda parte. Especial, pero no sólo por meter el gol, también ha sido especial por ser por primera vez titular con esta camiseta que lo es todo para mí. Espero sumar muchos más minutos y ser importante para el equipo», añadió en Real Madrid TV.