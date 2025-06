Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes ante el Al Hilal. Los blancos empataron a uno ante el conjunto saudí. Gonzalo hizo el primer tanto del encuentro, Rúben Neves empató y Valverde, en el tiempo de descuento, falló un penalti. Los blancos deberán ganar a Pachuca y Salzburgo.

Xabi comenzó analizando el encuentro: «No me gustó la primera mitad, no hemos estado bien. En la segunda hubo reacción y equilibrio. A lo mejor nos ha faltado estar un poco más certeros. Independientemente del resultado hay que ver cosas positivas. Me ha gustado la reacción. Controlamos más el juego. Esto es un proceso y todo lleva su tiempo».

«Le pedí más pausa con el balón. En la segunda mitad estuvimos más equilibrados, más calidad y fuimos mejores, aunque nos faltó rematar», añadió. También habló sobre los debuts de Trent y Huijse: «Le felicito y me quedo contentos. Tenerlos con nosotros nos va a dar un salto de calidad».

«No hemos tenido frustración. Teníamos otra intención y sabíamos que iba a llevar su tiempo. En la segunda parte he visto una reacción. Todo lleva su repetición. Llevamos nueve días y con algunos tres entrenamientos. Lo que queremos aprender y ser lleva su tiempo», comentó.

«Hacía mucho calor. A Asencio le hemos tenido que cambiar porque estaba con antibiótico y Vinicius terminó con calambres. Terminamos con un poco más de energía», comentó sobre la situación del partido. «No he podido ver los penaltis. El de Fran García en vivo me pareció penalti y la segunda me pilló más lejos, pero es evitable», comentó sobre los penaltis.

«Tendremos que ver como recupera, pero los dos últimos días ha estado mal. Tendremos que ir poco a poco», comentó sobre el estado de salud de Mbappé, que se perdió el debut contra el Al Hilal al tener fiebre.