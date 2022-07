Gnabry renueva con el Bayern hasta 2026

Serge Gnabry seguirá en el Bayern al menos hasta 2026. El conjunto alemán ha hecho oficial la renovación del extremo alemán que acababa contrato el próximo año y que había sonado para el Real Madrid. El conjunto bávaro toma esta decisión tras aceptar la oferta del Barcelona por Lewandowski.

«El FC Bayern ha ampliado de forma premtara el contrato del internacional Serge Gnabry hasta 2026. El delantero de 27 años se incorporó en 2017 procedente del Werder Bremen y desde entonces ha celebrado con el club cuatro campeonatos alemanes, dos victorias en la Copa DFB y fue un jugador importante en el histórico año de los seis títulos con la conquista de la Liga de Campeones», confirmó en un comunicado el Bayern de Múnich.

Gnabry también dejó claro que su objetivo número 1 siempre fue quedarse en el Bayern. «He pensado mucho en lo que quiero como jugador para los próximos años, y he llegado a la conclusión: Quiero quedarme en el FC Bayern, volver a ganarlo todo aquí y vivir una experiencia, sobre todo, celebrar de nuevo el título de la Liga de Campeones, pero esta vez con nuestra afición», afirmó.

El futbolista también dejó claro que: «Es algo especial, porque puedo jugar aquí con mis amigos al más alto nivel. Desde luego, no lo viviría así en otro club. Quiero volver a vivir grandes momentos aquí, y no en otro lugar. El hambre de grandes títulos no va a desaparecer».