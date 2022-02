En Alemania sitúan a Gnabry en la órbita del Real Madrid

Serge Gnabry, extremo del Bayern de Múnich, acaba contrato en 2023 y a día de hoy sigue sin llegar a un acuerdo de renovación con la entidad bávara. El jugador, de 26 años, reclama un salario similar al que cobran otras figuras de la plantilla como Leroy Sané o Kinglsey Coman, una cifra que no están dispuestos a pagarle. La proximidad de la finalización de su contrato ha despertado el interés de varios clubes en Europa, entre ellos el Real Madrid, pendientes de su situación ante una posible oportunidad de hacerse con sus servicios.

Una vez concluido el mercado invernal, los grandes clubes se preparan para planificar sus plantillas de cara a la próxima temporada, con los posibles fichajes a realizar en verano, momento preferido por la mayoría de los clubes para llevar a cabo importantes movimientos. Una de las claves que hace a determinados jugadores más atractivos que otros de cara a un eventual traspaso está en su situación contractual, resultando más interesantes aquellos que están a punto de cumplir contrato, pues el terreno de las negociaciones suele ser más llano. Es el caso de Serge Gnabry, delantero del Bayern de Múnich, que quedará libre a partir del 30 de junio de 2023.

Gnabry aún no ha llegado a ningún acuerdo de renovación ya que el club bávaro no accede a pagarle la cifra que pide. El alemán quiere contar con una ficha similar a la de otros compañeros como Leroy Sané o Kinglsey Coman -en torno a los 15 millones, aspiración que, al menos por ahora, no están dispuestos a satisfacer en el Bayern. De seguir las cosas así, la próxima ventana de fichajes sería la última oportunidad para el club alemán de hacer caja con su venta, pues a partir de entonces entraría en el último año de contrato y su cartel bajaría.

Gnabry se ha ido ganando la confianza poco a poco de Nagelsmann. El alemán acumula cinco partidos como titular, una racha que inició celebrando un hat-trick ante el Stuttgart en la Bundesliga el pasado mes de diciembre. En esta temporada, el delantero suma en total 12 goles y cinco asistencias en 27 encuentros y destaca por su versatilidad.

Atentos a su situación

El hecho de que hasta la fecha Bayern de Múnich y el propio Gnabry no hayan acercado posturas de cara a una posible renovación ha despertado el interés de varios clubes en Europa. Sky Sports Alemania apunta que entre los equipos que está monitoreando la situación del extremo alemán está el Real Madrid, atento ante un posible movimiento para reforzar la delantera blanca en un lugar donde siempre ha dado con piezas que han dado un gran rendimiento en el conjunto blanco tras su paso por el Bayern.

Pero los blancos no son los únicos posibles pretendientes de Gnabry. El alemán también estaría en la órbita de Barcelona, Liverpool y Manchester United, según el citado medio. Por ahora, el jugador sigue ligado al conjunto alemán y siendo una pieza clave para su entrenador que, después del rendimiento que está ofreciendo en sus apariciones habría pedido al club que se le renueve.