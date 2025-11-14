Francia libera a Mbappé y Camavinga: los dos terminaron tocados pero estarán contra el Elche

Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga no jugarán ante Azerbaiyán por lesión. Después de la victoria este jueves ante Ucrania, los dos jugadores del Real Madrid volverán a España después de acabar con molestias que les ha obligado a regresar a Valdebebas para iniciar la recuperación. Dos partes médicos que no hacen que peligre sus presencias para el próximo partido de Liga del próximo domingo en Elche.

Por un lado el que más preocupa es el del delantero. Ya sufrió un esguince de tobillo ante el Villarreal que le hizo también abandonar la concentración antes de tiempo. En este caso no necesita pruebas y estará en reposo para que pueda estar en la próxima jornada. A pesar de eso, pudo anotar un doblete ante los ucranianos y Xabi Alonso respira para tener a su estrella para retomar la buena dinámica después de los dos últimos pinchazos.

Respecto a Camavinga, su caso es que sufre una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo y ya ha pasado pruebas en Madrid, descartando que pueda ser algo grave más allá de una sobrecarga. Al igual que su compatriota, no peligra que entre en la convocatoria ante el Elche. En el entrenamiento en Valdebebas, aún están pendientes de que jugadores como Rüdiger, Tchouaméni y Mastantuono estén disponibles. Aprovecharán estos días para seguir recuperándose y no se descarta que alguno de ellos entre en la lista, en función de sus evoluciones.

«La delegación de la selección francesa viaja a Bakú, donde se enfrentará a Azerbaiyán el domingo a las 21:00 hora local (18:00 hora francesa), para cerrar la fase de clasificación para el Mundial de 2026. Eduardo Camavinga, Manu Koné y Kylian Mbappé no viajarán. Manu Koné recibió una tarjeta amarilla contra Ucrania (4-0) el jueves por la noche y está suspendido. Eduardo Camavinga sufre una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo. Kylian Mbappé continúa con inflamación en el tobillo derecho, por lo que requiere más pruebas. Se someterá a estas pruebas hoy en Madrid», explicó el comunicado.