Fran García vuelve a Vallecas con galones

Fran García regresa a Vallecas, donde empezó a hacerse mayor. Donde comenzó a coquetear con la élite y donde se ganó que el Real Madrid no dudase en retornarle. Ahora, lo hace como lateral izquierdo del vigente campeón de Europa, pero, sobre todo, lo hace como un jugador asentado en el primer equipo blanco.

Sí, su primer año en el Real Madrid estuvo lejos de ser idílico. Le costó mucho adaptarse a lo que le pedía Ancelotti y con el transcurrir de la temporada fue perdiendo protagonismo dentro del equipo. Esta temporada todo ha cambiado. Se ha convertido en el recambio perfecto de un Mendy al que se le está cuidando mucho más de lo habitual, aunque hasta con esas también se lesiona.

Ancelotti ha confiado en Fran García porque el de Bolaños de Calatrava le responde con una entrega incondicional. No negocia el esfuerzo y siempre va a más. Los técnicos del Real Madrid saben que le puede faltar cierta calidad y que defendiendo debe mejorar muchos aspectos, pero también saben que cuentan con un jugador de esos que hacen vestuario y que siempre está cuando se le necesita, independientemente de lo que juegue o deje de jugar. Siempre está al servicio del colectivo y eso es muy importante para cualquier plantilla.

Fran García será titular contra el Rayo Vallecano, contra ‘su’ Rayo. En Vallecas dejó claro que estaba preparado para competir en la élite y gracias a los dos años que jugó con la franjirroja pudo cumplir su sueño de formar parte de la primera plantilla del Real Madrid, donde por el momento aspira a seguir muchos años.

Fran la pasada temporada jugó 31 partidos en los que dio dos asistencias. Este curso no se ha llegado a la mitad de la temporada y ya ha participado en 18 encuentro. En Vallecas jugará su número 19 y, si nada se tuerce, acabará el año superando los 20 encuentros. Unos números que demuestran que su peso en el equipo va en aumento.

Tal y como desveló OKDIARIO el pasado verano tiene novias en la Premier. Especialmente, le sigue Bournemouth, cuyo entrenador es Andoni Iraola. El técnico vasco conoce a la perfección al madridista, al que ya tuvo cuando era técnico del Rayo Vallecano y donde mostró su mejor nivel. Sus prestaciones fueron tan altas que provocaron que el conjunto blanco le recomprase.

No obstante, en el Real Madrid nadie se plantea que pueda salir en estos momentos. Con contrato hasta 2027, la entidad madridista tiene entre sus planes tener la próxima temporada a Fran García y Mendy. Más si cabe tras ver como Davies no llegará al conjunto blanco el próximo verano.

El Real Madrid da por perdido a Alphonso Davies. Si bien es cierto que hasta hace no tanto desde Valdebebas contaban con el lateral izquierdo canadiense para reforzar la plantilla blanca de cara a la próxima temporada, en estos momentos desde la cúpula madridista son más que pesimistas con la posibilidad de poder fichar a un jugador que estaba llamado a reforzar el flanco zurdo, pero también el centro del campo.

En el Real Madrid saben que la intención de Davies en estos momentos no es fichar por el 15 veces campeón de Europa. En el club reconocen que no saben si se volverá a sentar con el Bayern para tratar su renovación o se irá a otro club, donde llegaría libre, y, se supone, que con una prima de fichaje y un sueldo más elevado que el que los blancos le pondrían encima de la mesa, pero lo que sí tienen claro es que el canadiense en estos momentos no tiene entre sus planes hacer las maletas para poner rumbo al estadio Santiago Bernabéu.